24.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-3-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
99
Ангисса
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
99
Ангисса
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
61
Писилли
26
Даль
26
Даль
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
15
Хуммельс
15
Хуммельс
92
Эль-Шаарави
2
Челик
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Челик
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
23
Манчини
21
Дибала
21
Дибала
23
Манчини
Остались в запасе
Наполи
Рома
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Рома
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
624
367
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ромы», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рома»
- Прямую трасляцию матча можно посомтреть на «МАТЧ! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»