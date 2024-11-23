24 ноября на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Вильярреалом». Обе команды занимают высокие позиции в таблице, и эта встреча обещает быть напряженной и интригующей.

«Осасуна» занимает 5-е место в турнирной таблице с 21 очком после 13 туров. Команда показывает уверенную игру на своем поле, не проигрывая в 6 из 8 последних домашних матчей. Однако последняя встреча с «Реалом Мадрид» завершилась крупным поражением (0:4), что, безусловно, стало ударом по уверенности игроков.

Атакующая линия «Осасуны» выглядит достаточно продуктивно – 9 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Анте Будимир, забил 6 мячей в 13 матчах и остается ключевым игроком в атаке. Тем не менее, оборона допускает ошибки – 6 пропущенных голов за последние 5 встреч свидетельствуют о нестабильности в этом компоненте игры.

Последние матчи «Осасуны»:

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 4-е место в таблице с 24 очками после 12 туров. Команда показывает отличные результаты в последних матчах, не проигрывая уже три игры подряд в Ла Лиге. Атакующая линия «Вильярреала» выглядит значительно лучше – 12 голов в последних 5 матчах, а лучший бомбардир команды, Айосе Перес, забил 10 мячей в 10 играх.

Оборона «Вильярреала» также показывает приемлемые результаты, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних 5 встречах. Важно отметить, что команда уверенно играет на чужих полях, что должно помочь им в предстоящей встрече с «Осасуной».

Последние матчи «Вильярреала»:

Личные встречи

«Вильярреал» имеет преимущество в последних встречах с «Осасуной», выиграв 3 из 4 последних матчей. Также стоит отметить, что «Вильярреал» стабильно забивает в играх против «Осасуны», что подчеркивает их атакующий потенциал и уверенность против этого соперника. В последней встрече, состоявшейся в мае 2024 года, команды сыграли вничью 1:1, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Последние встречи:

Статистика

«Осасуна»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия безпоражений дома: 6 из 8 матчей

«Вильярреал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Осасуна» – «Вильярреал»

«Вильярреал» выглядит фаворитом предстоящего матча, учитывая их текущую форму и более результативную игру в атаке. Тем не менее, «Осасуна» способна на неожиданные результаты, особенно играя дома, где они часто набирают очки. Ожидается, что матч будет напряженным, и обе команды смогут поразить ворота друг друга. Однако «Вильярреал» благодаря своему атакующему потенциалу и качественной игре Айосе Переса имеет больше шансов на успех.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вильярреала» или ничья (Х2) – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей. Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за 7.50.

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