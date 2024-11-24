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  • «Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 14:50
Осасуна
24.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
8' А. Будимир 20' А. Будимир (П)
67' А. Баэна 90+3' Ж. Морено (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
4-1-2-2-1
13
Конде
6
Наварро
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
11
Террац
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
11
Барри
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
23
Бретонес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
4
Суарес
4
Суарес
14
Комесанья
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Террац
7
Морено
7
Морено
11
Террац
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
6
5
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
0
8
Нарушения
12
13
Офсайды
0
5
Количество передач
351
496
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вильярреала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Вильярреал»

«Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Осасуна
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