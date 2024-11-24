24.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
4-1-2-2-1
13
Конде
6
Наварро
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
11
Террац
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
11
Барри
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
23
Бретонес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
4
Суарес
4
Суарес
14
Комесанья
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Террац
7
Морено
7
Морено
11
Террац
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
6
5
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
0
8
Нарушения
12
13
Офсайды
0
5
Количество передач
351
496
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вильярреала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»