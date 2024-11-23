23 ноября 2024 года в 10:00 по московскому времени состоится матч 20 тура Первой лиги между командами «Енисей» и «Шинник».

«Енисей»

«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка за 19 матчей. У команды 7 побед, 2 ничьи и 10 поражений, разница мячей -5 (21 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

«Шинник»

«Шинник» занимает 15-е место, набрав 19 очков за 19 матчей. У команды 4 победы, 7 ничьих и 8 поражений, разница мячей -8 (12 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Енисей» – «Шинник»

«Енисей» показывает боевой настрой дома, победив в последней встрече на своем поле «Ротор» (2:0). «Шинник» старается набирать очки в гостях, что подтверждает победа над «Черноморцем» (1:0), но результаты команды нестабильны. В предстоящем матче фаворитом выглядит «Енисей» благодаря домашнему статусу и недавнему удачному выступлению. Ставим на победу «Енисея» (2.02).

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