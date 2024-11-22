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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды подходят к матчу с нестабильной формой, что делает противостояние особенно интригующим.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 23 очками, но команда переживает не лучший период: четыре поражения в последних матчах во всех турнирах. Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать высокий уровень, забив 15 голов в 16 играх. Однако проблемы в обороне стали очевидными – 10 пропущенных мячей за последние пять игр. Несмотря на это, команда Пепа Гвардиолы всегда опасна на своем поле.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» располагается на 10-й позиции с 16 очками. Несмотря на сильное нападение (23 забитых гола), команда испытывает трудности в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. Бреннан Джонсон становится важной фигурой в атаке, забив 7 голов в текущем сезоне. Однако слабая игра на выезде снижает шансы лондонцев на успех.

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    Личные встречи

    В последних матчах команды обменивались победами. Важным моментом является то, что «Манчестер Сити» доминирует в домашних играх, не проигрывая в 10 из 12 матчей против «Тоттенхэма».

    Последние встречи:

    • «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»
    • «Тоттенхэм» 0:2 «Манчестер Сити»
    • «Манчестер Сити» 3:3 «Тоттенхэм»

    Статистика

    «Манчестер Сити»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия забитых голов: 17 матчей подряд

    «Тоттенхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия поражений на выезде: 3 матча

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

    Ожидается интенсивный матч с высокой результативностью. «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю, но проблемы в обороне обеих команд создают условия для обмена голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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