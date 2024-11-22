23 ноября на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды подходят к матчу с нестабильной формой, что делает противостояние особенно интригующим.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает 2-е место с 23 очками, но команда переживает не лучший период: четыре поражения в последних матчах во всех турнирах. Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать высокий уровень, забив 15 голов в 16 играх. Однако проблемы в обороне стали очевидными – 10 пропущенных мячей за последние пять игр. Несмотря на это, команда Пепа Гвардиолы всегда опасна на своем поле.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» располагается на 10-й позиции с 16 очками. Несмотря на сильное нападение (23 забитых гола), команда испытывает трудности в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. Бреннан Джонсон становится важной фигурой в атаке, забив 7 голов в текущем сезоне. Однако слабая игра на выезде снижает шансы лондонцев на успех.

Последние матчи «Тоттенхэма»:

Личные встречи

В последних матчах команды обменивались победами. Важным моментом является то, что «Манчестер Сити» доминирует в домашних играх, не проигрывая в 10 из 12 матчей против «Тоттенхэма».

Последние встречи:

«Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» 0:2 «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» 3:3 «Тоттенхэм»

Статистика

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия забитых голов: 17 матчей подряд

«Тоттенхэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия поражений на выезде: 3 матча

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

Ожидается интенсивный матч с высокой результативностью. «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю, но проблемы в обороне обеих команд создают условия для обмена голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 12.00.

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