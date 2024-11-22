23 ноября на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды подходят к матчу с нестабильной формой, что делает противостояние особенно интригующим.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает 2-е место с 23 очками, но команда переживает не лучший период: четыре поражения в последних матчах во всех турнирах. Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать высокий уровень, забив 15 голов в 16 играх. Однако проблемы в обороне стали очевидными – 10 пропущенных мячей за последние пять игр. Несмотря на это, команда Пепа Гвардиолы всегда опасна на своем поле.
Последние матчи «Манчестер Сити»:
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Спортинг» 4:1 «Манчестер Сити»
- «Борнмут» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» 1:0 «Саутгемптон»
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» располагается на 10-й позиции с 16 очками. Несмотря на сильное нападение (23 забитых гола), команда испытывает трудности в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. Бреннан Джонсон становится важной фигурой в атаке, забив 7 голов в текущем сезоне. Однако слабая игра на выезде снижает шансы лондонцев на успех.
Последние матчи «Тоттенхэма»:
- «Тоттенхэм» 1:2 «Ипсвич»
- «Галатасарай» 3:2 «Тоттенхэм»
- «Тоттенхэм» 4:1 «Астон Вилла»
- «Кристал Пэлас» 1:0 «Тоттенхэм»
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»
Личные встречи
В последних матчах команды обменивались победами. Важным моментом является то, что «Манчестер Сити» доминирует в домашних играх, не проигрывая в 10 из 12 матчей против «Тоттенхэма».
Последние встречи:
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм» 0:2 «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» 3:3 «Тоттенхэм»
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия забитых голов: 17 матчей подряд
«Тоттенхэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия поражений на выезде: 3 матча
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
Ожидается интенсивный матч с высокой результативностью. «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю, но проблемы в обороне обеих команд создают условия для обмена голами.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 12.00.
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