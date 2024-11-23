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  • «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 19:20
Манчестер Сити
23.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
13' Д. Мэддисон 20' Д. Мэддисон 52' П. Порро 90+3' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
19
Соланке
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
22
Савиньо
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Савиньо
82
Льюис
10
Грилиш
10
Грилиш
82
Льюис
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
7
Сон
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Сон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
4
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
19
9
Офсайды
2
3
Количество передач
559
410
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
2.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Тоттенхэм»

Манчестер Сити – Тоттенхэм матч 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
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