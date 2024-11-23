23.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
19
Соланке
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
22
Савиньо
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Савиньо
82
Льюис
10
Грилиш
10
Грилиш
82
Льюис
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
7
Сон
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Сон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
4
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
19
9
Офсайды
2
3
Количество передач
559
410
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
2.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»