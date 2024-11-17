18 ноября на стадионе Gradski stadion Dubočica в Сербии пройдет матч 6-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Дании. Ожидается принципиальная встреча, где обе команды будут стремиться укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Сербия

Сербия занимает 3-е место с 5 очками после пяти туров и недавно сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Основной нападающий команды Александар Митрович, имеющий в активе 17 голов за сборную, будет ключевой фигурой в атаке. В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола и пропустила 6, что указывает на нестабильность в обороне и трудности с реализацией в атаке. Проблемой для Сербии может стать отсутствие результативности, особенно в матчах с сильными соперниками.

Последние матчи Сербии:

Швейцария 1:1 Сербия

Испания 3:0 Сербия

Сербия 2:0 Швейцария

Дания 2:0 Сербия

Сербия 0:0 Испания

Дания

Сборная Дании занимает 2-е место с 7 очками и также не демонстрирует стабильности в последних матчах. В последней игре Дания уступила Испании (1:2). Команда также показывает проблемы в защите, пропуская в трех последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды Расмус Хейлунд, забивший 7 голов за сборную, остается одной из главных угроз для соперников. Дания, несмотря на удачные моменты в атаке, испытывает трудности на выезде, что может повлиять на результат этой встречи.

Последние матчи Дании:

Дания 1:2 Испания

Швейцария 2:2 Дания

Испания 1:0 Дания

Дания 2:0 Сербия

Дания 2:0 Швейцария

Личные встречи

Дания имеет явное преимущество в последних очных встречах, не проигрывая Сербии в последних пяти матчах. Встреча этих команд в текущем турнире завершилась победой Дании со счeтом 2:0. Также стоит отметить, что Дания не пропускала от Сербии в четырех последних играх, что подчеркивает их уверенность в обороне против этого соперника.

Последние личные встречи:

Дания 2:0 Сербия (Лига наций, 08.09.2024)

Дания 0:0 Сербия (Евро 2024)

Дания 3:0 Сербия (товарищеский матч, 29.03.2022)

Дания 2:0 Сербия (отбор Евро, 13.06.2015)

Сербия 1:3 Дания (отбор Евро, 14.11.2014)

Статистика

Сербия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Сербия не выигрывает в последних трех матчах против Дании.

Дания:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Дания не выигрывает в 5 последних матчах на выезде.

Прогноз на матч Сербия – Дания

С учетом текущих данных, Дания выглядит более сбалансированной командой с устойчивой игрой как в атаке, так и в обороне. Сербия испытывает сложности с результативностью, что снижает их шансы на победу, особенно против организованной датской обороны. Дания, имея преимущество в личных встречах, выглядит фаворитом в этой игре, и их защита сможет сдержать атаки Сербии.

Рекомендации для ставок:

Победа Дании – коэффициент 2.25

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Дании за коэффициент 2.25.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа Дании с минимальным преимуществом, например, со счетом 1:0, с учетом их лучшей формы и доминирования в личных встречах.

Рекомендация: 1:0 в пользу Дании за коэффициент 6.50.

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