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    • Прогноз на точный счет матча Сербия – Дания, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Сербия – Дания, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    18 ноября на стадионе Gradski stadion Dubočica в Сербии пройдет матч 6-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Дании. Ожидается принципиальная встреча, где обе команды будут стремиться укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    Сербия

    Сербия занимает 3-е место с 5 очками после пяти туров и недавно сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Основной нападающий команды Александар Митрович, имеющий в активе 17 голов за сборную, будет ключевой фигурой в атаке. В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола и пропустила 6, что указывает на нестабильность в обороне и трудности с реализацией в атаке. Проблемой для Сербии может стать отсутствие результативности, особенно в матчах с сильными соперниками.

    Последние матчи Сербии:

    • Швейцария 1:1 Сербия
    • Испания 3:0 Сербия
    • Сербия 2:0 Швейцария
    • Дания 2:0 Сербия
    • Сербия 0:0 Испания

    Дания

    Сборная Дании занимает 2-е место с 7 очками и также не демонстрирует стабильности в последних матчах. В последней игре Дания уступила Испании (1:2). Команда также показывает проблемы в защите, пропуская в трех последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды Расмус Хейлунд, забивший 7 голов за сборную, остается одной из главных угроз для соперников. Дания, несмотря на удачные моменты в атаке, испытывает трудности на выезде, что может повлиять на результат этой встречи.

    Последние матчи Дании:

    • Дания 1:2 Испания
    • Швейцария 2:2 Дания
    • Испания 1:0 Дания
    • Дания 2:0 Сербия
    • Дания 2:0 Швейцария

    Личные встречи

    Дания имеет явное преимущество в последних очных встречах, не проигрывая Сербии в последних пяти матчах. Встреча этих команд в текущем турнире завершилась победой Дании со счeтом 2:0. Также стоит отметить, что Дания не пропускала от Сербии в четырех последних играх, что подчеркивает их уверенность в обороне против этого соперника.

    Последние личные встречи:

    • Дания 2:0 Сербия (Лига наций, 08.09.2024)
    • Дания 0:0 Сербия (Евро 2024)
    • Дания 3:0 Сербия (товарищеский матч, 29.03.2022)
    • Дания 2:0 Сербия (отбор Евро, 13.06.2015)
    • Сербия 1:3 Дания (отбор Евро, 14.11.2014)

    Статистика

    Сербия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Сербия не выигрывает в последних трех матчах против Дании.

    Дания:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Дания не выигрывает в 5 последних матчах на выезде.

    Прогноз на матч Сербия – Дания

    С учетом текущих данных, Дания выглядит более сбалансированной командой с устойчивой игрой как в атаке, так и в обороне. Сербия испытывает сложности с результативностью, что снижает их шансы на победу, особенно против организованной датской обороны. Дания, имея преимущество в личных встречах, выглядит фаворитом в этой игре, и их защита сможет сдержать атаки Сербии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Дании – коэффициент 2.25
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Дании за коэффициент 2.25.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа Дании с минимальным преимуществом, например, со счетом 1:0, с учетом их лучшей формы и доминирования в личных встречах.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Дании за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:17
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