Составы команд
Сербия
Сербия
4-3-1-2
1
Петрович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
13
Велькович
14
Живкович
6
Гудель
5
Максимович
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
13
Расмуссен
6
Нельссон
3
Вестергор
5
Кристиансен
21
Юльманн
8
Исаксен
10
Эриксен
14
Дамсгор
20
Поульсен
12
Дольберг
23
Влахович
2
Неделькович
2
Неделькович
23
Влахович
6
Гудель
20
Зделар
20
Зделар
6
Гудель
21
Самарджич
20
Максимович
20
Максимович
21
Самарджич
14
Живкович
19
Иванович
19
Иванович
14
Живкович
14
Дамсгор
20
Гренбек
20
Гренбек
14
Дамсгор
20
Поульсен
15
Нергор
15
Нергор
20
Поульсен
8
Исаксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
8
Исаксен
12
Дольберг
9
Хойлунд
9
Хойлунд
12
Дольберг
Остались в запасе
Сербия
Дания
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
Главный тренер
Драган Стойкович
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Сербия - Дания
5
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
457
460
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Дании, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Дания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»