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  • Сербия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Сербия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

18 ноября 2024, 21:35
Сербия
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
0 : 0
Завершен
Дания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
10
Кристиан Эриксен
(К) АП
8
Густав Исаксен
ПП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
20
Саша Зделар
ОП
19
Мирко Топич
ОП
20
Андрия Максимович
АП
19
Михайло Иванович
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
20
Альберт Гренбек
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
4-3-1-2
1
Петрович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
13
Велькович
14
Живкович
6
Гудель
5
Максимович
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
13
Расмуссен
6
Нельссон
3
Вестергор
5
Кристиансен
21
Юльманн
8
Исаксен
10
Эриксен
14
Дамсгор
20
Поульсен
12
Дольберг
23
Влахович
2
Неделькович
2
Неделькович
23
Влахович
6
Гудель
20
Зделар
20
Зделар
6
Гудель
21
Самарджич
20
Максимович
20
Максимович
21
Самарджич
14
Живкович
19
Иванович
19
Иванович
14
Живкович
14
Дамсгор
20
Гренбек
20
Гренбек
14
Дамсгор
20
Поульсен
15
Нергор
15
Нергор
20
Поульсен
8
Исаксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
8
Исаксен
12
Дольберг
9
Хойлунд
9
Хойлунд
12
Дольберг
Остались в запасе
Сербия
Дания
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
Главный тренер
Драган Стойкович
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
19
Мирко Топич
ОП
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Сербия - Дания
5
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
457
460
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Дании, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Дания

Сербия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Дания Сербия
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