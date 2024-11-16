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    • Прогноз на точный счет матча Англия – Ирландия, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Англия – Ирландия, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    17 ноября на стадионе Уэмбли сборная Англии примет команду Ирландии в рамках 6-го тура Лиги наций. Ожидается, что Англия, лидер группы, продолжит свою победную серию, в то время как Ирландия, находясь в нижней части таблицы, постарается показать достойное сопротивление на выезде.

    Англия

    Англия входит в этот матч с уверенной победой над Грецией (3:0), что укрепляет их уверенность на пути к первому месту в группе. Сборная демонстрирует отличную форму в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей Лиги наций (всего 11 голов). С Харри Кейном в роли главного нападающего команда выглядит особенно сильной. В последних матчах Англия не только забивает, но и стабильно контролирует игру в защите, пропустив лишь 3 гола за последние 5 матчей.

    Последние матчи Англии:

    • Греция 0:3 Англия
    • Финляндия 1:3 Англия
    • Англия 1:2 Греция
    • Англия 2:0 Финляндия
    • Ирландия 0:2 Англия

    Ирландия

    Ирландия находится на 3-й позиции в группе, но ее форма оставляет желать лучшего. В последних пяти играх команда забила всего 3 гола, и в каждом из этих матчей она пропускала хотя бы один мяч. Учитывая текущие проблемы в атаке и защитной линии, Ирландии будет крайне сложно противопоставить что-то Англии, которая на домашнем стадионе выглядит очень уверенно.

    Последние матчи Ирландии:

    • Ирландия 1:0 Финляндия
    • Греция 2:0 Ирландия
    • Финляндия 2:1 Ирландия
    • Ирландия 0:2 Греция
    • Англия 0:2 Ирландия

    Личные встречи

    История встреч этих команд также на стороне Англии. В последних четырех очных играх англичане не проигрывали Ирландии и даже не пропускали в трех из этих матчей. В том числе в недавней встрече Лиги наций в сентябре 2024 года, Англия выиграла 2:0.

    Последние личные встречи:

    • Ирландия 0:2 Англия (Лига наций, 07.09.2024)
    • Англия 3:0 Ирландия (Товарищеский матч, 12.11.2020)
    • Ирландия 0:0 Англия (Товарищеский матч, 07.06.2015)
    • Англия 1:1 Ирландия (Товарищеский матч, 29.05.2013)

    Статистика

    Англия:

    • Среднее количество голов за матч: 2.20 (забивает), 0.60 (пропускает)
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Англия забивает в 9 последних матчах подряд.

    Ирландия:

    • Среднее количество голов за матч: 0.60 (забивает), 1.40 (пропускает)
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Ирландия не выигрывает в 8 последних выездных матчах Лиги наций.

    Прогноз на матч Англия – Ирландия

    С учетом всех факторов, Англия выглядит явным фаворитом встречи. Их атака в отличной форме, и на своем стадионе команда будет доминировать в атаке. Ирландия же, несмотря на свою стойкость, вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление в защите. Ожидается, что Англия одержит уверенную победу, не пропустив в этот раз.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Англии – коэффициент 1.50
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    В этой встрече с большой долей вероятности стоит ожидать минимальную победу Англии, возможно, с чистым счетом 2:0, что соответствует их привычному стилю игры в последних матчах.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Англии за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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