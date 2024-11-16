17 ноября на стадионе Уэмбли сборная Англии примет команду Ирландии в рамках 6-го тура Лиги наций. Ожидается, что Англия, лидер группы, продолжит свою победную серию, в то время как Ирландия, находясь в нижней части таблицы, постарается показать достойное сопротивление на выезде.

Англия

Англия входит в этот матч с уверенной победой над Грецией (3:0), что укрепляет их уверенность на пути к первому месту в группе. Сборная демонстрирует отличную форму в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей Лиги наций (всего 11 голов). С Харри Кейном в роли главного нападающего команда выглядит особенно сильной. В последних матчах Англия не только забивает, но и стабильно контролирует игру в защите, пропустив лишь 3 гола за последние 5 матчей.

Последние матчи Англии:

Греция 0:3 Англия

Финляндия 1:3 Англия

Англия 1:2 Греция

Англия 2:0 Финляндия

Ирландия 0:2 Англия

Ирландия

Ирландия находится на 3-й позиции в группе, но ее форма оставляет желать лучшего. В последних пяти играх команда забила всего 3 гола, и в каждом из этих матчей она пропускала хотя бы один мяч. Учитывая текущие проблемы в атаке и защитной линии, Ирландии будет крайне сложно противопоставить что-то Англии, которая на домашнем стадионе выглядит очень уверенно.

Последние матчи Ирландии:

Ирландия 1:0 Финляндия

Греция 2:0 Ирландия

Финляндия 2:1 Ирландия

Ирландия 0:2 Греция

Англия 0:2 Ирландия

Личные встречи

История встреч этих команд также на стороне Англии. В последних четырех очных играх англичане не проигрывали Ирландии и даже не пропускали в трех из этих матчей. В том числе в недавней встрече Лиги наций в сентябре 2024 года, Англия выиграла 2:0.

Последние личные встречи:

Ирландия 0:2 Англия (Лига наций, 07.09.2024)

Англия 3:0 Ирландия (Товарищеский матч, 12.11.2020)

Ирландия 0:0 Англия (Товарищеский матч, 07.06.2015)

Англия 1:1 Ирландия (Товарищеский матч, 29.05.2013)

Статистика

Англия:

Среднее количество голов за матч: 2.20 (забивает), 0.60 (пропускает)

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Англия забивает в 9 последних матчах подряд.

Ирландия:

Среднее количество голов за матч: 0.60 (забивает), 1.40 (пропускает)

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Ирландия не выигрывает в 8 последних выездных матчах Лиги наций.

Прогноз на матч Англия – Ирландия

С учетом всех факторов, Англия выглядит явным фаворитом встречи. Их атака в отличной форме, и на своем стадионе команда будет доминировать в атаке. Ирландия же, несмотря на свою стойкость, вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление в защите. Ожидается, что Англия одержит уверенную победу, не пропустив в этот раз.

Рекомендации для ставок:

Победа Англии – коэффициент 1.50

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

В этой встрече с большой долей вероятности стоит ожидать минимальную победу Англии, возможно, с чистым счетом 2:0, что соответствует их привычному стилю игры в последних матчах.

Рекомендация: 2:0 в пользу Англии за коэффициент 6.00.

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