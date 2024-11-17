17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B2, 6 тур
Лига наций, группа B2, 6 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-4-2-1
1
Пикфорд
2
Ливраменто
6
Гехи
2
Уокер
3
Холл
17
Джонс
10
Беллингем
24
Галлахер
11
Гордон
17
Мадуэке
9
Кейн
3-2-3-1-1
1
Келлехер
22
Коллинс
3
Скейлз
4
О'Ши
21
Эбоселе
5
МакГиннес
3
О'Доуда
6
Каллен
6
Моламби
21
Шмодикс
9
Фергюсон
2
Уокер
16
Харвуд-Беллис
16
Харвуд-Беллис
2
Уокер
17
Джонс
8
Гомес
8
Гомес
17
Джонс
11
Гордон
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
24
Галлахер
9
Соланке
9
Соланке
24
Галлахер
21
Эбоселе
18
Мэннинг
18
Мэннинг
21
Эбоселе
6
Каллен
11
Моран
11
Моран
6
Каллен
3
О'Доуда
11
Азаз
11
Азаз
3
О'Доуда
21
Шмодикс
17
МакАтир
17
МакАтир
21
Шмодикс
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
Остались в запасе
Англия
Ирландия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
1
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Англия - Ирландия
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
7
9
Количество передач
679
247
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Ирландии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Ирландия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»