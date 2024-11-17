Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 18:50
Англия
17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B2, 6 тур
5 : 0
Завершен
Ирландия
53' Г. Кейн (П) 56' Э. Гордон 58' К. Галлахер 76' Д. Боуэн 79' Т. Харвуд-Беллис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
9
Доминик Соланке
ЦФ
Ирландия
1
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
11
Энди Моран
АП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
3-4-2-1
1
Пикфорд
2
Ливраменто
6
Гехи
2
Уокер
3
Холл
17
Джонс
10
Беллингем
24
Галлахер
11
Гордон
17
Мадуэке
9
Кейн
3-2-3-1-1
1
Келлехер
22
Коллинс
3
Скейлз
4
О'Ши
21
Эбоселе
5
МакГиннес
3
О'Доуда
6
Каллен
6
Моламби
21
Шмодикс
9
Фергюсон
2
Уокер
16
Харвуд-Беллис
16
Харвуд-Беллис
2
Уокер
17
Джонс
8
Гомес
8
Гомес
17
Джонс
11
Гордон
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
24
Галлахер
9
Соланке
9
Соланке
24
Галлахер
21
Эбоселе
18
Мэннинг
18
Мэннинг
21
Эбоселе
6
Каллен
11
Моран
11
Моран
6
Каллен
3
О'Доуда
11
Азаз
11
Азаз
3
О'Доуда
21
Шмодикс
17
МакАтир
17
МакАтир
21
Шмодикс
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
Остались в запасе
Англия
Ирландия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
1
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Англия - Ирландия
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
7
9
Количество передач
679
247
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Ирландии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Ирландия

Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Ирландия Англия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+