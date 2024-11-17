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Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Ирландии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Ирландия