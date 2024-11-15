16 ноября на стадионе Батуми Арена пройдет важный матч Лиги наций между сборными Грузии и Украины. Грузия занимает второе место с 6 очками, а Украина, набравшая 4 очка, занимает четвертую строчку. Обе команды борются за выход из группы и будут стремиться к победе.

Грузия

Сборная Грузии имеет в активе 6 очков и идет на втором месте. Команда недавно уступила Албании (0:1), что показало ее уязвимость в обороне. В атаке основное внимание сосредоточено на Хвиче Кварацхелии, лучшем бомбардире с 10 голами в 24 матчах. В последних пяти играх Грузия забила шесть голов, что указывает на неплохую результативность, однако пропускает команда тоже стабильно – семь голов за последние пять матчей. Это указывает на необходимость улучшения игры в защите.

Последние матчи Грузии:

Грузия 0:1 Албания

Украина 1:0 Грузия

Албания 0:1 Грузия

Грузия 4:1 Чехия

Испания 4:1 Грузия (Чемпионат Европы)

Украина

Украина занимает четвертое место с 4 очками и пока не впечатляет своей результативностью. В последнем матче команда сыграла вничью с Чехией (1:1), сохранив шансы на продвижение. Артем Довбик, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 23 матчах и остается главным претендентом на роль лидера в атаке. Украина забивает в последних четырех матчах, но общая результативность остается невысокой: пять голов за последние пять игр. Оборона Украины тоже нуждается в улучшении, так как команда пропустила шесть голов за последние пять встреч.

Последние матчи Украины:

Украина 1:1 Чехия

Украина 1:0 Грузия

Чехия 3:2 Украина

Украина 1:2 Албания

Украина 0:0 Бельгия (Чемпионат Европы)

Личные встречи

Украина уверенно себя чувствует в матчах против Грузии, не проигрывая в восьми последних встречах. В последней игре в октябре Украина одержала победу со счетом 1:0, что подчеркивает их опыт в контроле над ходом игры против этого соперника. Украина стабильно забивает в матчах против Грузии, что дает им психологическое преимущество в предстоящем матче.

Статистика

Грузия

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Грузия не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Украина

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Украина не проигрывает в 8 последних матчах против Грузии

Прогноз на матч Грузия – Украина

С учетом текущей формы и статистики обеих команд можно предположить, что матч будет сдержанным и с небольшим количеством голов. Грузия играет на своем поле и будет стремиться контролировать мяч, но Украина может воспользоваться ошибками в обороне хозяев. Наиболее вероятный исход – минимальная победа одной из команд, но ничья также вполне возможна.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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