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    • Прогноз на точный счет матча Грузия – Украина, Лига наций, 16 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Грузия – Украина, Лига наций, 16 ноября 2024 года

    16 ноября на стадионе Батуми Арена пройдет важный матч Лиги наций между сборными Грузии и Украины. Грузия занимает второе место с 6 очками, а Украина, набравшая 4 очка, занимает четвертую строчку. Обе команды борются за выход из группы и будут стремиться к победе.

    Грузия

    Сборная Грузии имеет в активе 6 очков и идет на втором месте. Команда недавно уступила Албании (0:1), что показало ее уязвимость в обороне. В атаке основное внимание сосредоточено на Хвиче Кварацхелии, лучшем бомбардире с 10 голами в 24 матчах. В последних пяти играх Грузия забила шесть голов, что указывает на неплохую результативность, однако пропускает команда тоже стабильно – семь голов за последние пять матчей. Это указывает на необходимость улучшения игры в защите.

    Последние матчи Грузии:

    • Грузия 0:1 Албания
    • Украина 1:0 Грузия
    • Албания 0:1 Грузия
    • Грузия 4:1 Чехия
    • Испания 4:1 Грузия (Чемпионат Европы)

    Украина

    Украина занимает четвертое место с 4 очками и пока не впечатляет своей результативностью. В последнем матче команда сыграла вничью с Чехией (1:1), сохранив шансы на продвижение. Артем Довбик, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 23 матчах и остается главным претендентом на роль лидера в атаке. Украина забивает в последних четырех матчах, но общая результативность остается невысокой: пять голов за последние пять игр. Оборона Украины тоже нуждается в улучшении, так как команда пропустила шесть голов за последние пять встреч.

    Последние матчи Украины:

    • Украина 1:1 Чехия
    • Украина 1:0 Грузия
    • Чехия 3:2 Украина
    • Украина 1:2 Албания
    • Украина 0:0 Бельгия (Чемпионат Европы)

    Личные встречи

    Украина уверенно себя чувствует в матчах против Грузии, не проигрывая в восьми последних встречах. В последней игре в октябре Украина одержала победу со счетом 1:0, что подчеркивает их опыт в контроле над ходом игры против этого соперника. Украина стабильно забивает в матчах против Грузии, что дает им психологическое преимущество в предстоящем матче.

    Статистика

    Грузия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Грузия не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

    Украина

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Украина не проигрывает в 8 последних матчах против Грузии

    Прогноз на матч Грузия – Украина

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд можно предположить, что матч будет сдержанным и с небольшим количеством голов. Грузия играет на своем поле и будет стремиться контролировать мяч, но Украина может воспользоваться ошибками в обороне хозяев. Наиболее вероятный исход – минимальная победа одной из команд, но ничья также вполне возможна.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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