Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за Дешама

    У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе возник конфликт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

    Из-за этого 25-летний футболист не хочет играть за национальную команду.

    Форварда не было в заявке сборной в октябре, в ноябре его тоже не вызвали.

    У Дешама напряженные отношения не только с Мбаппе. Другие игроки также ждут смены тренера – они хотят назначения Зинедина Зидана.

    Тем не менее, действующий тренер пользуется поддержкой у руководства Федерации футбола Франции. Дешама вряд ли отправят в отставку до завершения ЧМ-2026.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Список игроков «Реала», выступивших за отставку Анчелотти 13
    Во Франции сообщили о психологических проблемах Мбаппе 4
    Анчелотти отреагировал на невызов Мбаппе в сборную Франции 2
    Источник: твиттер журналиста Ромена Молины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1731137528
    Не могут игроки диктовать свои условия главному тренеру. Это всё равно что ученики требовали бы смены директора школы.
    Ответить
    Cleaner
    1731138178
    Из-за того, что Дешам не взял в сборную Карима Бензема, Франция ПРОКАКАЛА титул чемпионов мира. Карим был на пике своей формы, но ЛИЧНАЯ к нему неприязнь Дешама лишила сборную Франции титула. Теперь ситуация повторяется, только с Мбаппе. Отправить самовлюбленного Дешама В ОТСТАВКУ и сборная Франции всех порвет!
    Ответить
    BlackMurder
    1731138911
    Короче не хочет играть, пусть не играет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 