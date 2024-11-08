Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за Дешама

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе возник конфликт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Из-за этого 25-летний футболист не хочет играть за национальную команду.

Форварда не было в заявке сборной в октябре, в ноябре его тоже не вызвали.

У Дешама напряженные отношения не только с Мбаппе. Другие игроки также ждут смены тренера – они хотят назначения Зинедина Зидана.

Тем не менее, действующий тренер пользуется поддержкой у руководства Федерации футбола Франции. Дешама вряд ли отправят в отставку до завершения ЧМ-2026.

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