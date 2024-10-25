Губерниев назвал достижение Казахстана с Черчесовым

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о наказании экс-главного тренера сборной Казахстана, бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на 738,4 тысяч тенге [около 150 тысяч рублей] за слова, сказанные в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

«Станислава Черчесова наказала федерация, мне нечего добавить. Но хочу сказать, что давно не было к сборной Казахстана такого пристального медиавнимания. Черчесов находится под колоссальным давлением, но его сейчас не уволили – руководители в Казахстане проявили мудрость. Вспомним, перед чемпионатом мира как не клеилось.

Станислав Саламыч – хороший тренер, он настроит команду, привьeт игру необходимую, там есть проблемы, которые надо решать. Но уже о казахском футболе мы говорим очень много и очень громко, не только на постсоветском пространстве. Это уже есть небольшое, но достижение с Черчесовым», – написал Губерниев.