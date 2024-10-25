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    Губерниев назвал достижение Казахстана с Черчесовым

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о наказании экс-главного тренера сборной Казахстана, бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на 738,4 тысяч тенге [около 150 тысяч рублей] за слова, сказанные в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

    «Станислава Черчесова наказала федерация, мне нечего добавить. Но хочу сказать, что давно не было к сборной Казахстана такого пристального медиавнимания. Черчесов находится под колоссальным давлением, но его сейчас не уволили – руководители в Казахстане проявили мудрость. Вспомним, перед чемпионатом мира как не клеилось.

    Станислав Саламыч – хороший тренер, он настроит команду, привьeт игру необходимую, там есть проблемы, которые надо решать. Но уже о казахском футболе мы говорим очень много и очень громко, не только на постсоветском пространстве. Это уже есть небольшое, но достижение с Черчесовым», – написал Губерниев.

    • Казахстанская футбольная федерация назначила штраф Черчесову в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП (месячный расчетный показатель).
    • Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова провела 4 матча в Лиге наций, сыграла 1 раз вничью и потерпела 3 поражения. Разница мячей у команды – 0:8.

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    Источник: «Советский спорт»

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