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    • Федерация футбола Казахстана объяснила высказывания Черчесова, приведшие к скандалу: «Он пошутил»

    Федерация футбола Казахстана объяснила высказывания Черчесова, приведшие к скандалу: «Он пошутил»

    Казахстанская футбольной федерации прокомментировала ситуацию с высказываниями главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    Ранее Министерство спорта страны потребовало провести разъяснительную работу с российским специалистом.

    «Вчера на запрос министерства мы сначала опубликовали заявление, в котором пояснили, что Станислав Саламович в ходе интервью не пытался принизить значение казахского языка, а пошутил (может и не очень удачно) о французском языке, в связи с экипировкой «ПСЖ», в которой находился журналист.

    Такого же содержания ответ мы направили в министерство туризма и спорта. В социальных сетях распространяли вырванный из контекста комментарий Станислава Саламовича, что сформировало некорректное понимание ситуации», – сообщили в Казахстанской футбольной федерации.

    • После матча со Словенией в Лиге наций Черчесов ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?». В связи с этим в Казахстане он подвергся критике за неуважение к языку.
    • Под руководством Черчесова сборная Казахстана в Лиге наций один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

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    Источник: ТАСС

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