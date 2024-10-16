Федерация футбола Казахстана объяснила высказывания Черчесова, приведшие к скандалу: «Он пошутил»

Казахстанская футбольной федерации прокомментировала ситуацию с высказываниями главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Ранее Министерство спорта страны потребовало провести разъяснительную работу с российским специалистом.
«Вчера на запрос министерства мы сначала опубликовали заявление, в котором пояснили, что Станислав Саламович в ходе интервью не пытался принизить значение казахского языка, а пошутил (может и не очень удачно) о французском языке, в связи с экипировкой «ПСЖ», в которой находился журналист.
Такого же содержания ответ мы направили в министерство туризма и спорта. В социальных сетях распространяли вырванный из контекста комментарий Станислава Саламовича, что сформировало некорректное понимание ситуации», – сообщили в Казахстанской футбольной федерации.
- После матча со Словенией в Лиге наций Черчесов ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?». В связи с этим в Казахстане он подвергся критике за неуважение к языку.
- Под руководством Черчесова сборная Казахстана в Лиге наций один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.