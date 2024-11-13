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    • Журналист – о невызове Мбаппе в сборную Франции: «Дешам мстит ему»

    Журналист – о невызове Мбаппе в сборную Франции: «Дешам мстит ему»

    Журналист Даниэль Риоло высказался о невызове нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в сборную Франции на матчи Лиги наций в ноябре.

    В октябре форвард отказался приезжать в национальную команду, сославшись на повреждение.

    «Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто [Мбаппе сказал]: «Я не приеду, у меня травма», – а через три дня после этого играл [за «Реал»].

    Дешам должен был что-то сказать, ведь все оказалось ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с человеческой точки зрения. В этом отношении я скорее понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого», – сказал Риоло в программе After Foot.

    • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не вызвал Мбаппе в национальную команду ноябре по собственному решению.
    • 14 ноября Франция примет в Сен-Дени Израиль, а 17 ноября сыграет в Милане с Италией.

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    Источник: RMC Sport

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