15 ноября на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе Швейцария встретится с Сербией в рамках пятого тура Лиги наций. Обе команды пытаются улучшить свои позиции в турнирной таблице: Швейцария занимает последнее место, а Сербия идет третьей.

Швейцария

Швейцария демонстрирует нестабильные результаты, не одержав ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги наций. Набрав всего одно очко в четырех матчах, команда пропустила 11 голов и забила всего 4, что указывает на проблемы как в защите, так и в атаке. Швейцария пропускает в каждом из последних пяти матчей и допускает в среднем 2.2 гола за игру, что создает трудности в попытках удержать свои ворота. Основная надежда в атаке возлагается на лучшего бомбардира Зеки Амдуни, забившего 9 голов в 22 матчах, однако его усилий пока недостаточно для улучшения показателей команды.

Последние матчи Швейцарии:

Швейцария 2:2 Дания

Сербия 2:0 Швейцария

Швейцария 1:4 Испания

Дания 2:0 Швейцария

Англия 1:1 Швейцария (по пенальти 5:3)

Сербия

Сербия занимает третье место в группе с четырьмя очками. Команда продемонстрировала сильную игру в недавнем матче против Швейцарии, победив со счетом 2:0. Сербия стабильно забивает в матчах против Швейцарии, а также демонстрирует хорошую оборону, пропуская в среднем всего один гол за матч. Александар Митрович, лучший бомбардир команды с 17 голами в 27 матчах, играет важную роль в атаке, хотя в последних играх команда не отличается высокой результативностью (всего два гола за последние пять матчей).

Последние матчи Сербии:

Испания 3:0 Сербия

Сербия 2:0 Швейцария

Дания 2:0 Сербия

Сербия 0:0 Испания

Дания 0:0 Сербия

Личные встречи

В последних матчах Сербия имела преимущество над Швейцарией, выиграв последний очный матч в октябре со счетом 2:0. Однако в предыдущих крупных турнирах, таких как чемпионаты мира, Швейцария одерживала победы. Эти встречи показывают, что матчи между этими командами часто проходят в напряженной борьбе, и небольшие детали могут определить исход игры.

Статистика

Швейцария

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Швейцария не выигрывает в 5 последних матчах

Сербия

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Сербия забивает в 3 последних матчах против Швейцарии

Прогноз на матч Швейцария – Сербия

Сербия, учитывая недавний успех против Швейцарии, выглядит фаворитом. Швейцария испытывает трудности как в атаке, так и в защите, что увеличивает шансы Сербии на положительный результат, особенно с учетом их дисциплинированной обороны. Ожидается, что матч будет осторожным с обеих сторон, с низкой результативностью, поскольку обе команды не демонстрируют высокой эффективности в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа Сербии – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа Сербии за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Сербии с результатом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Сербии за коэффициент 6.50.

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