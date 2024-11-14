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    • Прогноз на точный счет матча Швейцария – Сербия, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Швейцария – Сербия, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе Швейцария встретится с Сербией в рамках пятого тура Лиги наций. Обе команды пытаются улучшить свои позиции в турнирной таблице: Швейцария занимает последнее место, а Сербия идет третьей.

    Швейцария

    Швейцария демонстрирует нестабильные результаты, не одержав ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги наций. Набрав всего одно очко в четырех матчах, команда пропустила 11 голов и забила всего 4, что указывает на проблемы как в защите, так и в атаке. Швейцария пропускает в каждом из последних пяти матчей и допускает в среднем 2.2 гола за игру, что создает трудности в попытках удержать свои ворота. Основная надежда в атаке возлагается на лучшего бомбардира Зеки Амдуни, забившего 9 голов в 22 матчах, однако его усилий пока недостаточно для улучшения показателей команды.

    Последние матчи Швейцарии:

    • Швейцария 2:2 Дания
    • Сербия 2:0 Швейцария
    • Швейцария 1:4 Испания
    • Дания 2:0 Швейцария
    • Англия 1:1 Швейцария (по пенальти 5:3)

    Сербия

    Сербия занимает третье место в группе с четырьмя очками. Команда продемонстрировала сильную игру в недавнем матче против Швейцарии, победив со счетом 2:0. Сербия стабильно забивает в матчах против Швейцарии, а также демонстрирует хорошую оборону, пропуская в среднем всего один гол за матч. Александар Митрович, лучший бомбардир команды с 17 голами в 27 матчах, играет важную роль в атаке, хотя в последних играх команда не отличается высокой результативностью (всего два гола за последние пять матчей).

    Последние матчи Сербии:

    • Испания 3:0 Сербия
    • Сербия 2:0 Швейцария
    • Дания 2:0 Сербия
    • Сербия 0:0 Испания
    • Дания 0:0 Сербия

    Личные встречи

    В последних матчах Сербия имела преимущество над Швейцарией, выиграв последний очный матч в октябре со счетом 2:0. Однако в предыдущих крупных турнирах, таких как чемпионаты мира, Швейцария одерживала победы. Эти встречи показывают, что матчи между этими командами часто проходят в напряженной борьбе, и небольшие детали могут определить исход игры.

    Статистика

    Швейцария

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Швейцария не выигрывает в 5 последних матчах

    Сербия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Сербия забивает в 3 последних матчах против Швейцарии

    Прогноз на матч Швейцария – Сербия

    Сербия, учитывая недавний успех против Швейцарии, выглядит фаворитом. Швейцария испытывает трудности как в атаке, так и в защите, что увеличивает шансы Сербии на положительный результат, особенно с учетом их дисциплинированной обороны. Ожидается, что матч будет осторожным с обеих сторон, с низкой результативностью, поскольку обе команды не демонстрируют высокой эффективности в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Сербии – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа Сербии за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Сербии с результатом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Сербии за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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