15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
4-1-2-3
1
Кобель
13
Родригес
17
Фернандес
18
Джемерт
26
Аменда
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
7
Эмболо
10
Амдуни
23
Окафор
4-3-1-2
1
Петрович
15
Бабич
13
Велькович
4
Миленкович
17
Терзич
14
Живкович
5
Максимович
6
Гудель
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
17
Фернандес
2
Мбабу
2
Мбабу
17
Фернандес
23
Окафор
11
Кутеса
11
Кутеса
23
Окафор
22
Ридер
7
Монтейру
7
Монтейру
22
Ридер
7
Эмболо
14
Зекири
14
Зекири
7
Эмболо
15
Бабич
13
Стойич
13
Стойич
15
Бабич
14
Живкович
2
Неделькович
2
Неделькович
14
Живкович
17
Терзич
20
Зделар
20
Зделар
17
Терзич
21
Самарджич
19
Топич
19
Топич
21
Самарджич
9
Митрович
20
Максимович
20
Максимович
9
Митрович
Остались в запасе
Швейцария
Сербия
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Симон Сом
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Симон Сом
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Швейцария - Сербия
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
15
Офсайды
4
0
Количество передач
539
266
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Сербии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»