Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Швейцария – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Швейцария – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 21:35
Швейцария
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
78' З. Амдуни
88' А. Терзич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Симон Сом
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
20
Саша Зделар
ОП
19
Мирко Топич
ЦП
20
Андрия Максимович
АП
19
Михайло Иванович
ЦФ
4-1-2-3
1
Кобель
13
Родригес
17
Фернандес
18
Джемерт
26
Аменда
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
7
Эмболо
10
Амдуни
23
Окафор
4-3-1-2
1
Петрович
15
Бабич
13
Велькович
4
Миленкович
17
Терзич
14
Живкович
5
Максимович
6
Гудель
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
17
Фернандес
2
Мбабу
2
Мбабу
17
Фернандес
23
Окафор
11
Кутеса
11
Кутеса
23
Окафор
22
Ридер
7
Монтейру
7
Монтейру
22
Ридер
7
Эмболо
14
Зекири
14
Зекири
7
Эмболо
15
Бабич
13
Стойич
13
Стойич
15
Бабич
14
Живкович
2
Неделькович
2
Неделькович
14
Живкович
17
Терзич
20
Зделар
20
Зделар
17
Терзич
21
Самарджич
19
Топич
19
Топич
21
Самарджич
9
Митрович
20
Максимович
20
Максимович
9
Митрович
Остались в запасе
Швейцария
Сербия
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Симон Сом
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Симон Сом
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Швейцария - Сербия
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
15
Офсайды
4
0
Количество передач
539
266
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Сербии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Сербия

Швейцария – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Сербия Швейцария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+