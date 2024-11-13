Колосков сказал, приведет ли разрешение на продажу пива на стадионах к росту посещаемости

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возобновлении работы органов власти по возвращению пива на стадионы в России.

«Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах в России. Чтобы в хороших и комфортабельных условиях можно было посидеть с другом, выпить по 100 грамм водки, запить пивом и пойти смотреть футбол.

Но не надо заблуждаться. От того, что будет алкоголь продаваться, больше людей на футбол не придет. Выпить можно и в баре. На стадионах будет высокая посещаемость, если команды будут показывать хорошую игру.

В первую очередь продажа пива выгодна клубам, которые могут заключить контракты со спонсорами и обеспечить себе дополнительно финансирование», – сказал Колосков.

На российских стадионах пиво перестали продавать в 2002-м. С 2005 года действует закон о запрете на продажу пива на спортивных объектах в России.

Пиво в пластиковой таре разрешали продавать во время матчей Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, чемпионата Европы-2020.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов