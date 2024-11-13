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    • Колосков сказал, приведет ли разрешение на продажу пива на стадионах к росту посещаемости

    Колосков сказал, приведет ли разрешение на продажу пива на стадионах к росту посещаемости

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возобновлении работы органов власти по возвращению пива на стадионы в России.

    «Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах в России. Чтобы в хороших и комфортабельных условиях можно было посидеть с другом, выпить по 100 грамм водки, запить пивом и пойти смотреть футбол.

    Но не надо заблуждаться. От того, что будет алкоголь продаваться, больше людей на футбол не придет. Выпить можно и в баре. На стадионах будет высокая посещаемость, если команды будут показывать хорошую игру.

    В первую очередь продажа пива выгодна клубам, которые могут заключить контракты со спонсорами и обеспечить себе дополнительно финансирование», – сказал Колосков.

    • На российских стадионах пиво перестали продавать в 2002-м. С 2005 года действует закон о запрете на продажу пива на спортивных объектах в России.
    • Пиво в пластиковой таре разрешали продавать во время матчей Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, чемпионата Европы-2020.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии (3)
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    mahan
    1731503074
    Уберите FAN ID и народу больше на стадионе. Вот и весь вопрос.
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731504981
    К росту посещаемости приведет игра летом вместо зимы. В минус 10 и пиво не захочешь. Надо что по крепче
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    Интерес
    1731510810
    Вот и наш "тонкий колосок" напрямую подтвердил,что пиво без водки-деньги на ветер,как и водка без пива.Так что скоро стада воспроизведённой древней породы животных-обоссумов, пожалует на стадионы.
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