10 ноября 2024 года в 17:30 по московскому времени в рамках 15-го тура Премьер-лиги пройдет матч между «Ахматом» и «Зенитом».
«Ахмат»
«Ахмат» находится на 15-й строчке турнирной таблицы с 9 очками после 14 матчей. У команды всего 1 победа, 6 ничьих и 7 поражений, разница мячей -15 (12 забито, 27 пропущено). Последние три игры:
- 06.11.24: «Зенит» – «Ахмат» 3:0;
- 03.11.24: «Ахмат» – «Пари НН» 0:2;
- 26.10.24: «Ростов» – «Ахмат» 2:3.
«Зенит»
«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка за 14 матчей. У команды 10 побед, 3 ничьих и всего 1 поражение, разница мячей +25 (31 забито, 6 пропущено). Последние три игры:
- 06.11.24: «Зенит» – «Ахмат» 3:0;
- 02.11.24: «Зенит» – «Динамо МХ» 2:1;
- 27.10.24: «Зенит» – «Локомотив» 1:1.
Очные встречи
- 06.11.24: «Зенит» – «Ахмат» 3:0;
- 19.05.24: «Ахмат» – «Зенит» 1:5;
- 28.10.23: «Зенит» – «Ахмат» 2:1.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»
Петербржцы пока уступают «Краснодару» в борьбе за первую строчку, поэтому команда сделает все, чтобы увезти три очка из Грозного. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.48).
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!