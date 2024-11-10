10 ноября 2024 года в 17:30 по московскому времени в рамках 15-го тура Премьер-лиги пройдет матч между «Ахматом» и «Зенитом».

«Ахмат»

«Ахмат» находится на 15-й строчке турнирной таблицы с 9 очками после 14 матчей. У команды всего 1 победа, 6 ничьих и 7 поражений, разница мячей -15 (12 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

«Зенит»

«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка за 14 матчей. У команды 10 побед, 3 ничьих и всего 1 поражение, разница мячей +25 (31 забито, 6 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

Петербржцы пока уступают «Краснодару» в борьбе за первую строчку, поэтому команда сделает все, чтобы увезти три очка из Грозного. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.48).

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