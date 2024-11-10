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    • «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-лиги, 10 ноября 2024 года

    «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-лиги, 10 ноября 2024 года

    10 ноября 2024 года в 17:30 по московскому времени в рамках 15-го тура Премьер-лиги пройдет матч между «Ахматом» и «Зенитом».

    «Ахмат»

    «Ахмат» находится на 15-й строчке турнирной таблицы с 9 очками после 14 матчей. У команды всего 1 победа, 6 ничьих и 7 поражений, разница мячей -15 (12 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

    «Зенит»

    «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка за 14 матчей. У команды 10 побед, 3 ничьих и всего 1 поражение, разница мячей +25 (31 забито, 6 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 06.11.24: «Зенит» – «Ахмат» 3:0;
    • 19.05.24: «Ахмат» – «Зенит» 1:5;
    • 28.10.23: «Зенит» – «Ахмат» 2:1.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

    Петербржцы пока уступают «Краснодару» в борьбе за первую строчку, поэтому команда сделает все, чтобы увезти три очка из Грозного. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.48).

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 10:07
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