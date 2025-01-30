Агент Барбоза оценил игрока, на которого претендует «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможности перехода уругвайского полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».
«Я могу сказать, что это интересный игрок. Игрок, который выделяется. «Брага» – это хорошая команда. И в предыдущем сезоне он хорошо играл и выделялся. Так что это может быть интересное усиление.
Много травм? Да, это правда. У него были серьезные травмы. Но думаю, что сейчас он восстановится и снова начнет играть. Любой клуб, который заинтересован в нем, должен располагать информацией по восстановлению. Я думаю, что это не будет проблемой. Но он все равно еще должен пройти медицинское обследование.
Я думаю, что Салазар может играть на на уровне Вендела и Клаудиньо, и более стабильно. Он как раз подходит к условиям российского чемпионата. Тут ему будет комфортно», – сказал Барбоза.
- По данным Record, трансфер Салазара обойдется «Зениту» в 22 миллиона евро.
- По данным Legalbet, сумма сделки может составить около 16 миллионов евро.
- 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.