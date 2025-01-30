Агент Барбоза оценил игрока, на которого претендует «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможности перехода уругвайского полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

«Я могу сказать, что это интересный игрок. Игрок, который выделяется. «Брага» – это хорошая команда. И в предыдущем сезоне он хорошо играл и выделялся. Так что это может быть интересное усиление.

Много травм? Да, это правда. У него были серьезные травмы. Но думаю, что сейчас он восстановится и снова начнет играть. Любой клуб, который заинтересован в нем, должен располагать информацией по восстановлению. Я думаю, что это не будет проблемой. Но он все равно еще должен пройти медицинское обследование.

Я думаю, что Салазар может играть на на уровне Вендела и Клаудиньо, и более стабильно. Он как раз подходит к условиям российского чемпионата. Тут ему будет комфортно», – сказал Барбоза.