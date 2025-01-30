Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Червиченко объяснил возможный уход Карпина из «Ростова»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин устал от сложной логистики в работе.

– То, что Карпин устал мотаться на поездах, а в Ростове не шоколадные условия – правда. Конечно, такой человек хочет отдохнуть, а не жить в напряжении, тем более что он тренирует не только команду РПЛ, но и сборную – это не самая веселая история. Да, она очень интересная, содержательная, но так можно просто охренеть.

– У вас нет точной уверенности, что летом Валерий Карпин продолжит тренировать «Ростов»?

– Я поеду сейчас в Дубай к «Ростову», встречусь с ним, поболтаю и тогда буду больше понимать, что к чему.

  • Ранее Карпин сказал, что может уйти из «Ростова» в любое время. Он возглавляет клуб с марта 2022 года.
  • Карпин совмещает работу в ростовской команде со сборной России. Ее он возглавил летом 2021 года.

Новости по теме
Червиченко – о переходе Илича в «Спартак»: «Возможно повторится история с Тилем» 7
Червиченко: «Придет время, и «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет» 6
Червиченко: «Все говорили, что Бубнов в «Спартаке» «постукивал» 26
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:29
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 