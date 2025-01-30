Червиченко объяснил возможный уход Карпина из «Ростова»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин устал от сложной логистики в работе.

– То, что Карпин устал мотаться на поездах, а в Ростове не шоколадные условия – правда. Конечно, такой человек хочет отдохнуть, а не жить в напряжении, тем более что он тренирует не только команду РПЛ, но и сборную – это не самая веселая история. Да, она очень интересная, содержательная, но так можно просто охренеть.

– У вас нет точной уверенности, что летом Валерий Карпин продолжит тренировать «Ростов»?

– Я поеду сейчас в Дубай к «Ростову», встречусь с ним, поболтаю и тогда буду больше понимать, что к чему.