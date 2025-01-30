Радимов высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Радимов считает, что текущего состава спартаковцам достаточно лишь для борьбы за место в топ-3 чемпионата.

«Мне очень понравилось движение на определенных отрезках. Ну и количество голов не может не радовать зрителей. Эти сборы для кого‑то из футболистов – доказать, чтобы остаться в команде.

Станковичу и «Спартаку» усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место – надо думать об усилениях», – сказал Радимов.