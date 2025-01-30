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  • Радимов высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Радимов высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

  • Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Радимов считает, что текущего состава спартаковцам достаточно лишь для борьбы за место в топ-3 чемпионата.

«Мне очень понравилось движение на определенных отрезках. Ну и количество голов не может не радовать зрителей. Эти сборы для кого‑то из футболистов – доказать, чтобы остаться в команде.

Станковичу и «Спартаку» усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место – надо думать об усилениях», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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30.01.2025 23:47
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Комментарии (3)
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АлексМак
1738272097
перспективы нулевые
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TIMOTHY
1738273665
Этот состав шестое место как всегда
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NewLife
1738273699
Мы знаем цену пророчествам радимовых, аршавиных, орловых и прочих корнеевых и червей.
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