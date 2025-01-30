Анохина арестовали на два месяца – он признал вину в даче взятки

Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин заключен под стражу.

Судья Марина Багрова огласила вердикт в зале Тверского суда Москвы, где рассматривалось ходатайство об аресте фигуранта.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрал обвиняемому по ст. 291 УК РФ (дача взятки) меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», – заявила Багрова.

Источник ТАСС утверждает, что Анохин признал вину в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.