Следственный комитет раскрыл, зачем Анохин дал взятку силовикам

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал пресс-релиз, касающийся задержания Сергея Анохина.

Экс-вице-президенту РФС и еще двум фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в коррупции.

«Задержаны генеральный директор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист.

Им предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей.

Однако один из посредников, и непосредственно оперативный сотрудник которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения», – говорится в публикации Следкома.