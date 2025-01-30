Стало известно, какой срок грозит Анохину по делу о взятке

Бывшему вице-президенту РФС Сергею Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

По этому же делу задержаны один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.