Стало известно, какой срок грозит Анохину по делу о взятке

Бывшему вице-президенту РФС Сергею Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.
Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.
По этому же делу задержаны один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
- 51-летний Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор «Химок», до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».
- В середине декабря 2024 года был задержан ещe один близкий к «Химкам» человек – инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе «Химок» отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.