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  • Непомнящий объяснил, почему «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ

Непомнящий объяснил, почему «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от стартового матча Зимнего кубка РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

– Борьба будет в полную силу. Такого не может быть на сборах, чтобы клубы играли не на максимум. Да и эта встреча престижна – встречаются первая и третья команды российской Премьер‑лиги.

– «Спартак» на зимнюю паузу ушел с шестиматчевой серией побед в РПЛ. Сможет ли он сохранить эту инерцию в Зимнем кубке?

– Пока неизвестно, нужно смотреть на их игру. Вообще «Спартаку» не рекомендовано выигрывать предсезонные кубки. Исторически они хорошо играют в таких соревнованиях, а потом выдают плохой результат в чемпионате.

– Победит ли «Краснодар» в турнире?

– Неясно, в каком состоянии игроки, какая нагрузка и какие задачи ставят тренеры перед командой – начинать бороться уже сейчас или дождаться марта.

  • Игра начнется в 19:30 мск.
  • «Спартак» выигрывал «Копа дель Соль» в 2012 году. Также команда побеждала в Кубке «Матч Премьер» в 2019, 2020 и 2021 годах, Зимнем кубке РПЛ-2023.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (6)
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TIMOTHY
1738244748
Суеверные все такие
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ivany4
1738245861
Волков бояться - грибами не питаться!!
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Тинез Розоп
1738248133
Если победим в кубке, то со столетием отдадим чемпионат Быкам? Нахер эти приметы...
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zigbert
1738253439
Серьезного значения этот кубок не имеет но все же надо играть по максимуму и главное без травм.
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