Непомнящий объяснил, почему «Спартаку» не стоит выигрывать Зимний кубок РПЛ

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от стартового матча Зимнего кубка РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

– Борьба будет в полную силу. Такого не может быть на сборах, чтобы клубы играли не на максимум. Да и эта встреча престижна – встречаются первая и третья команды российской Премьер‑лиги.

– «Спартак» на зимнюю паузу ушел с шестиматчевой серией побед в РПЛ. Сможет ли он сохранить эту инерцию в Зимнем кубке?

– Пока неизвестно, нужно смотреть на их игру. Вообще «Спартаку» не рекомендовано выигрывать предсезонные кубки. Исторически они хорошо играют в таких соревнованиях, а потом выдают плохой результат в чемпионате.

– Победит ли «Краснодар» в турнире?

– Неясно, в каком состоянии игроки, какая нагрузка и какие задачи ставят тренеры перед командой – начинать бороться уже сейчас или дождаться марта.