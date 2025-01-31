Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», – сказал Чернов.