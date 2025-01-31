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  • Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», – сказал Чернов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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БАЗАРА НЕТ
1738309174
Как заносчиво) отыгрывались а все туда же ) что футболисты что секта из одной бочки)
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