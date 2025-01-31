Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче Зимнего кубка РПЛ.
«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», – сказал Чернов.
- Голы у москвичей забили Тео Бонгонда на 20-й минуте, Роман Зобнин на 70-й и Даниил Зорин на 90+2-й. У «быков» отличились Жоау Батчи на 22-й и Никита Кривцов на 54-й.
- Чернов вышел в стартовом составе и был заменен на 59‑й минуте.