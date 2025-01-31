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Бубнов высказался о матче «Спартак» – «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о стартовом матче Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» победил «Краснодар» (3:2).

«Спартак» раньше начал подготовку к весенней части и в настоящий момент лучше готов функционально. «Краснодару» же еще нужно тренировочный объем набирать.

По составу в первом тайме было без сюрпризов: команды вышли с оптимальным подбором игроков. Примерно в тех же сочетаниях соперники заканчивали осеннюю часть сезона, разве что у красно-белых сейчас нет Бабича. Думаю, что примерно в таком же виде команды предстанут перед болельщиками и при возобновлении чемпионата.

Кстати, можно отметить, что основной состав «Спартака» проиграл – вытянули игру красно-белые после замен.

Вообще в первом тайме москвичи должны были иметь преимущество – они действительно были лучше по проценту владения и полумоментам, явно превосходили соперника в первые 20 минут. Но в итоге к перерыву счeт был равным, а к исходу первого часа игры в счете вел «Краснодар».

Глядя на состав «Спартака», я сразу же определил слабое место – связка Дуарте-Литвинов в центре обороны. И первый гол спартаковцы как раз пропустили по центру. Только открыли счeт – и тут же пропустили, не смогли накрыть Батчи. Краснодарцы закономерно использовали слабость соперника. Второй гол у Кривцова получился красивым, здорово исполнил, всю оборону обыграл.

То, что «Спартак» выиграл в конце концов, не удивляет. Команда победила не потому, что превзошла соперника по всем статьям, просто красно-белые на сегодня лучше функционально готовы, а в подготовительный период это имеет большое значение. Станкович определился с составом, его команда игру поймала.

Единственное, если не укрепят оборону, то будет сложно. Бабич всe же после тяжeлой операции, команде нужно приобрести ещe одного центрального защитника хорошего уровня, иначе дыра в центре обороны так и останется», – написал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru

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