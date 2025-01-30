Аршавин оценил игру между «Спартаком» и «Краснодаром»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости.

В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс‑минус находятся в одной категории сейчас.

Задача сборов – доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра – шанс для игроков», – сказал Аршавин.