10 ноября на «Роазон Парк» «Ренн» встретится с «Тулузой» в рамках 11-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции. Матч обещает быть интригующим, с интересной борьбой за три очка.

«Ренн»

«Ренн» занимает 13-е место в Лиге 1 с 11 очками. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: в прошлом туре они потерпели крупное поражение от «Осера» (0:4). Лучший бомбардир команды, Людовик Блас, имеет в активе 3 гола. «Ренн» стабильно забивает дома, и хотя они не всегда демонстрируют уверенность в обороне, их атакующая линия остается конкурентоспособной. В последних пяти матчах «Ренн» забил лишь 4 гола и пропустил 10, что свидетельствует о проблемах с реализацией моментов и нестабильности в защите.

Последние матчи «Ренн»:

«Тулуза» занимает 12-е место с 12 очками. В последних трех матчах команда не знает поражений, победив «Реймс» (1:0) и «Монпелье» (3:0). В атаке выделяется Закария Абуклал с 4 голами, стабильно забивающий за команду. За последние пять матчей «Тулуза» отличилась 7 раз и пропустила 5 голов. Команда демонстрирует неплохую защиту, пропуская в среднем лишь один гол за матч. Однако в играх на выезде они не всегда удачно реализуют свой атакующий потенциал.

Последние матчи «Тулуза»:

Личные встречи

В последних очных встречах небольшое преимущество имеет «Ренн», особенно в домашних матчах. Однако в предыдущем сезоне «Тулуза» смогла одержать победу (2:1). «Ренн» не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Тулузы» на своем поле, что может дать хозяевам дополнительную уверенность.

Последние встречи:

«Ренн» 1:2 «Тулуза»

«Тулуза» 0:0 «Ренн»

«Тулуза» 3:1 «Ренн»

Статистика

«Ренн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия пропущенных голов: 5 матчей подряд

«Тулуза»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 3 матча

Прогноз на матч «Ренн» – «Тулуза»

Ожидается напряженный матч, в котором «Тулуза» имеет небольшое преимущество, учитывая их текущую форму и стабильные результаты. «Ренн» будет стремиться проявить себя дома, но недостаток стабильности в защите может сыграть против них. В таком случае «Тулуза» имеет шансы на минимальную победу или ничейный результат.

Рекомендации для ставок:

Двойной шанс: ничья или победа «Тулузы» – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья или победа «Тулузы» за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами с обеих сторон.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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