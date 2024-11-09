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    • Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Барселона», Ла Лига Испании, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Барселона», Ла Лига Испании, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» принимает лидера чемпионата – «Барселону» – в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается увлекательное противостояние, в котором обе команды будут стремиться показать свои лучшие качества.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 11-е место с 15 очками, команда стремится укрепить свои позиции в середине таблицы. В последних играх «Сосьедад» демонстрирует умеренную результативность: команда забила 6 голов и пропустила 5 за последние пять матчей. Лучший бомбардир «Реала Сосьедад» – Орри Оускарссон, забивший 3 мяча в 11 играх, ведeт за собой атаку, однако для успешного результата против мощной «Барселоны» потребуется более продуктивная игра всей линии нападения.

    Последние матчи «Реала Сосьедад»:

    • «Виктория Пльзень» 2:1 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
    • «Севилья» 0:2 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
    • «Маккаби Тель-Авив» 1:2 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
    • «Жирона» 0:1 «Реал Сосьедад»

    «Барселона»

    «Барселона» уверенно возглавляет таблицу, набрав 33 очка и одержав 11 побед в 12 играх. Команда Хави показывает фантастическую результативность – 40 голов за сезон, в среднем более 4 голов за матч в последних пяти играх. Роберт Левандовски продолжает вести команду к победам, став еe лучшим бомбардиром с 19 голами в 16 матчах. В последних играх «Барселона» стабильно забивает и демонстрирует высокую эффективность в атаке, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    «Барселона» традиционно доминирует в матчах против «Реала Сосьедад», не проигрывая в 19 из последних 21 встреч. В недавних матчах «Барселона» уверенно удерживает преимущество, часто завершая встречи с «Реалом Сосьедад» победой и высоким количеством голов. «Сосьедад» на своeм поле может оказать сопротивление, но статистика явно говорит о преимуществе каталонцев.

    Последние встречи:

    • «Барселона» 2:0 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 0:1 «Барселона»
    • «Барселона» 1:2 «Реал Сосьедад»
    • «Барселона» 1:0 «Реал Сосьедад» (Кубок)
    • «Реал Сосьедад» 1:4 «Барселона»

    Статистика

    «Реал Сосьедад»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 8 из 10 последних матчей

    «Барселона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 4.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 21
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Барселона»

    Учитывая текущую форму «Барселоны» и еe высокую результативность, можно ожидать, что гости выйдут на поле с агрессивным настроем и постараются забить как можно больше. «Реал Сосьедад» также способен воспользоваться шансами на контратаках, однако их оборона может не выдержать натиска атаки каталонцев. Вероятен сценарий, при котором «Барселона» одержит уверенную победу с преимущественным контролем игры.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Барселоны – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Барселоны» с результатом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:20
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