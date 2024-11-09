10 ноября на стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» принимает лидера чемпионата – «Барселону» – в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается увлекательное противостояние, в котором обе команды будут стремиться показать свои лучшие качества.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 11-е место с 15 очками, команда стремится укрепить свои позиции в середине таблицы. В последних играх «Сосьедад» демонстрирует умеренную результативность: команда забила 6 голов и пропустила 5 за последние пять матчей. Лучший бомбардир «Реала Сосьедад» – Орри Оускарссон, забивший 3 мяча в 11 играх, ведeт за собой атаку, однако для успешного результата против мощной «Барселоны» потребуется более продуктивная игра всей линии нападения.
Последние матчи «Реала Сосьедад»:
- «Виктория Пльзень» 2:1 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
- «Севилья» 0:2 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
- «Маккаби Тель-Авив» 1:2 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
- «Жирона» 0:1 «Реал Сосьедад»
«Барселона»
«Барселона» уверенно возглавляет таблицу, набрав 33 очка и одержав 11 побед в 12 играх. Команда Хави показывает фантастическую результативность – 40 голов за сезон, в среднем более 4 голов за матч в последних пяти играх. Роберт Левандовски продолжает вести команду к победам, став еe лучшим бомбардиром с 19 голами в 16 матчах. В последних играх «Барселона» стабильно забивает и демонстрирует высокую эффективность в атаке, что делает их фаворитами предстоящей встречи.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Црвена Звезда» 2:5 «Барселона» (Лига чемпионов)
- «Барселона» 3:1 «Эспаньол»
- «Реал Мадрид» 0:4 «Барселона»
- «Барселона» 4:1 «Бавария» (Лига чемпионов)
- «Барселона» 5:1 «Севилья»
Личные встречи
«Барселона» традиционно доминирует в матчах против «Реала Сосьедад», не проигрывая в 19 из последних 21 встреч. В недавних матчах «Барселона» уверенно удерживает преимущество, часто завершая встречи с «Реалом Сосьедад» победой и высоким количеством голов. «Сосьедад» на своeм поле может оказать сопротивление, но статистика явно говорит о преимуществе каталонцев.
Последние встречи:
- «Барселона» 2:0 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 0:1 «Барселона»
- «Барселона» 1:2 «Реал Сосьедад»
- «Барселона» 1:0 «Реал Сосьедад» (Кубок)
- «Реал Сосьедад» 1:4 «Барселона»
Статистика
«Реал Сосьедад»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия забитых голов: 8 из 10 последних матчей
«Барселона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 4.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 21
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Барселона»
Учитывая текущую форму «Барселоны» и еe высокую результативность, можно ожидать, что гости выйдут на поле с агрессивным настроем и постараются забить как можно больше. «Реал Сосьедад» также способен воспользоваться шансами на контратаках, однако их оборона может не выдержать натиска атаки каталонцев. Вероятен сценарий, при котором «Барселона» одержит уверенную победу с преимущественным контролем игры.
Рекомендации для ставок:
- Победа Барселоны – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Барселоны» с результатом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за 10.00.
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