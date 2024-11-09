10 ноября на стадионе «Сон Моиш» «Мальорка» принимает мадридский «Атлетико» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Матч обещает быть напряжeнным, учитывая стремление обеих команд закрепиться в верхней части таблицы и накопившиеся противоречия в личных встречах.
Мальорка
«Мальорка» находится на 8-м месте с 18 очками после 12 туров. Команда под руководством Хавьера Агирре показывает умеренную результативность и делает акцент на плотной обороне, что подтверждает их статистика: в последних пяти матчах «Мальорка» забила всего 4 гола и пропустила столько же. Лучший бомбардир команды, Ведат Мурики, пока не выделяется высокой результативностью (2 гола в 9 играх), что подчeркивает общую осторожность команды в атаке. Дома «Мальорка» играет относительно надeжно и пропускает редко.
Последние матчи «Мальорки»:
- «Алавес» 1:0 «Мальорка»
- «Мальорка» 0:0 «Атлетик»
- «Мальорка» 1:0 «Райо Вальекано»
- «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»
- «Вальядолид» 1:2 «Мальорка»
Атлетико
«Атлетико» занимает 3-е место с 23 очками и продолжает борьбу за чемпионство. Команда Диего Симеоне демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке, где выделяется Хулиан Альварес с 6 голами в 17 матчах. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 7 голов, что свидетельствует о хорошей атакующей форме, однако и в обороне иногда случаются сбои – команда пропустила 5 голов за этот период. Против «Мальорки» они будут нацелены на победу, особенно учитывая недавний успех в Лиге чемпионов над «ПСЖ» (2:1), что повысило уверенность мадридцев.
Последние матчи «Атлетико»:
- «ПСЖ» 1:2 «Атлетико» (Лига чемпионов)
- «Атлетико» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Вик» 0:2 «Атлетико» (Кубок)
- «Бетис» 1:0 «Атлетико»
- «Атлетико» 1:3 «Лилль» (Лига чемпионов)
Личные встречи
Исторически «Атлетико» имеет преимущество в очных встречах с «Мальоркой». В трeх последних матчах мадридцы одержали победу, причeм «Мальорка» не смогла забить. Тем не менее, «Мальорка» иногда даeт серьeзный отпор, особенно на своeм поле, где играет с дополнительной мотивацией.
Последние встречи:
- «Мальорка» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 1:0 «Мальорка»
- «Атлетико» 3:1 «Мальорка»
- «Мальорка» 1:0 «Атлетико»
- «Мальорка» 1:0 «Атлетико»
Статистика
«Мальорка»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений на домашнем поле: 5 из 7 последних матчей
«Атлетико»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед над «Мальоркой» в последних 3 играх
Прогноз на матч «Мальорка» – «Атлетико»
Матч обещает быть осторожным, с акцентом на надeжность в обороне. «Мальорка» на своeм поле способна создавать проблемы для соперников, используя плотный и осторожный стиль игры. Однако «Атлетико», учитывая их текущую форму и мотивацию, скорее всего, сможет взломать оборону хозяев, используя опыт и класс своих атакующих игроков. Предполагается минимальное преимущество «Атлетико», с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа Атлетико – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Атлетико за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Атлетико» с результатом 1:0.
Рекомендация: 1:0 в пользу Атлетико за 6.50.
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