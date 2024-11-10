10.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
19
Мурики
9
Ларин
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
24
Маффео
14
Родригес
14
Родригес
24
Маффео
8
Морланес
33
Луна
33
Луна
8
Морланес
10
Дардер
10
Шикинью
10
Шикинью
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
2
Лангле
27
Витсель
27
Витсель
2
Лангле
17
Рикельме
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
7
Де Пауль
7
Де Пауль
7
Гризманн
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
527
478
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»