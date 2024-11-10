Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 17:05
Мальорка
10.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
61' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
33
Даниэль Луна
АП
9
Абдон
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
19
Мурики
9
Ларин
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
24
Маффео
14
Родригес
14
Родригес
24
Маффео
8
Морланес
33
Луна
33
Луна
8
Морланес
10
Дардер
10
Шикинью
10
Шикинью
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
2
Лангле
27
Витсель
27
Витсель
2
Лангле
17
Рикельме
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
7
Де Пауль
7
Де Пауль
7
Гризманн
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
527
478
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»

«Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Мальорка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+