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    • Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Арсенал», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Арсенал», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на «Стэмфорд Бридж» состоится классическое лондонское дерби – «Челси» принимает «Арсенал» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в верхней части таблицы и стремятся к победе, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Челси

    «Челси» занимает 4-е место с 18 очками, демонстрируя уверенную игру в нападении и надeжность на своeм поле. Команда неизменно забивает в последних девяти матчах Премьер-лиги, а нападающий Кристофер Нкунку является лидером атаки с 8 голами в 14 матчах. Под руководством Маурисио Почеттино команда использует интенсивный стиль игры, что приносит плоды – в последних пяти играх «Челси» забил 15 голов. Однако защита не всегда на высоте, и в последних матчах команда стабильно пропускает (5 пропущенных голов за 5 игр).

    Последние матчи «Челси»:

    Арсенал

    «Арсенал» занимает 5-е место с теми же 18 очками, но команда переживает спад, не выигрывая в последних трeх матчах Премьер-лиги. Нападающий Кай Хавертц, лучший бомбардир команды с 7 голами в 16 матчах, остаeтся ключевым элементом атаки, однако «Арсенал» показывает нестабильные результаты на фоне проблем в обороне – они пропускают в шести последних играх. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, что на фоне результатов «Челси» выглядит скромно.

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Арсенал» доминировал, не проигрывая «Челси» в пяти играх подряд и стабильно забивая. Прошлый матч завершился разгромом «Челси» со счeтом 5:0, что придаeт «канонирам» уверенность. Несмотря на это, «Челси» не проигрывает на «Стэмфорд Бридж» уже 8 матчей, и исторически дерби на их поле остаются сложными для гостей.

    Последние встречи:

    • «Арсенал» 5:0 «Челси»
    • «Челси» 2:2 «Арсенал»
    • «Арсенал» 3:1 «Челси»
    • «Челси» 0:1 «Арсенал»
    • «Челси» 2:4 «Арсенал»

    Статистика

    «Челси»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    «Арсенал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без побед в Премьер-лиге: 3 матча

    Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

    Матч обещает быть упорным и результативным. «Челси» находится в более стабильной форме и играет на своeм поле, что даeт им преимущество. У «Арсенала» продолжаются проблемы с результативностью, а также нестабильная игра в обороне, что может сыграть против них. «Челси» способен использовать свои сильные стороны и добиться минимальной победы, особенно на фоне своей хорошей формы в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Челси – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Челси за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Челси» в напряжeнном и результативном матче.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Челси за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:58
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