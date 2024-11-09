10 ноября на «Стэмфорд Бридж» состоится классическое лондонское дерби – «Челси» принимает «Арсенал» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в верхней части таблицы и стремятся к победе, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Челси

«Челси» занимает 4-е место с 18 очками, демонстрируя уверенную игру в нападении и надeжность на своeм поле. Команда неизменно забивает в последних девяти матчах Премьер-лиги, а нападающий Кристофер Нкунку является лидером атаки с 8 голами в 14 матчах. Под руководством Маурисио Почеттино команда использует интенсивный стиль игры, что приносит плоды – в последних пяти играх «Челси» забил 15 голов. Однако защита не всегда на высоте, и в последних матчах команда стабильно пропускает (5 пропущенных голов за 5 игр).

Последние матчи «Челси»:

Арсенал

«Арсенал» занимает 5-е место с теми же 18 очками, но команда переживает спад, не выигрывая в последних трeх матчах Премьер-лиги. Нападающий Кай Хавертц, лучший бомбардир команды с 7 голами в 16 матчах, остаeтся ключевым элементом атаки, однако «Арсенал» показывает нестабильные результаты на фоне проблем в обороне – они пропускают в шести последних играх. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, что на фоне результатов «Челси» выглядит скромно.

Последние матчи «Арсенала»:

Личные встречи

В последних встречах «Арсенал» доминировал, не проигрывая «Челси» в пяти играх подряд и стабильно забивая. Прошлый матч завершился разгромом «Челси» со счeтом 5:0, что придаeт «канонирам» уверенность. Несмотря на это, «Челси» не проигрывает на «Стэмфорд Бридж» уже 8 матчей, и исторически дерби на их поле остаются сложными для гостей.

Последние встречи:

«Арсенал» 5:0 «Челси»

«Челси» 2:2 «Арсенал»

«Арсенал» 3:1 «Челси»

«Челси» 0:1 «Арсенал»

«Челси» 2:4 «Арсенал»

Статистика

«Челси»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 9 матчей подряд

«Арсенал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без побед в Премьер-лиге: 3 матча

Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

Матч обещает быть упорным и результативным. «Челси» находится в более стабильной форме и играет на своeм поле, что даeт им преимущество. У «Арсенала» продолжаются проблемы с результативностью, а также нестабильная игра в обороне, что может сыграть против них. «Челси» способен использовать свои сильные стороны и добиться минимальной победы, особенно на фоне своей хорошей формы в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа Челси – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Челси за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Челси» в напряжeнном и результативном матче.

Рекомендация: 2:1 в пользу Челси за 9.00.

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