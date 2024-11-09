10 ноября на «Стэмфорд Бридж» состоится классическое лондонское дерби – «Челси» принимает «Арсенал» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в верхней части таблицы и стремятся к победе, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Челси
«Челси» занимает 4-е место с 18 очками, демонстрируя уверенную игру в нападении и надeжность на своeм поле. Команда неизменно забивает в последних девяти матчах Премьер-лиги, а нападающий Кристофер Нкунку является лидером атаки с 8 голами в 14 матчах. Под руководством Маурисио Почеттино команда использует интенсивный стиль игры, что приносит плоды – в последних пяти играх «Челси» забил 15 голов. Однако защита не всегда на высоте, и в последних матчах команда стабильно пропускает (5 пропущенных голов за 5 игр).
Последние матчи «Челси»:
- «Челси» 8:0 «Ноа» (Лига Конференций)
- «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Челси»
- «Ньюкасл» 2:0 «Челси» (Кубок лиги)
- «Челси» 2:1 «Ньюкасл»
- «Панатинаикос» 1:4 «Челси» (Лига Конференций)
Арсенал
«Арсенал» занимает 5-е место с теми же 18 очками, но команда переживает спад, не выигрывая в последних трeх матчах Премьер-лиги. Нападающий Кай Хавертц, лучший бомбардир команды с 7 голами в 16 матчах, остаeтся ключевым элементом атаки, однако «Арсенал» показывает нестабильные результаты на фоне проблем в обороне – они пропускают в шести последних играх. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, что на фоне результатов «Челси» выглядит скромно.
Последние матчи «Арсенала»:
- «Интер» 1:0 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- «Ньюкасл» 1:0 «Арсенал»
- «Престон» 0:3 «Арсенал» (Кубок лиги)
- «Арсенал» 2:2 «Ливерпуль»
- «Арсенал» 1:0 «Шахтер» (Лига чемпионов)
Личные встречи
В последних встречах «Арсенал» доминировал, не проигрывая «Челси» в пяти играх подряд и стабильно забивая. Прошлый матч завершился разгромом «Челси» со счeтом 5:0, что придаeт «канонирам» уверенность. Несмотря на это, «Челси» не проигрывает на «Стэмфорд Бридж» уже 8 матчей, и исторически дерби на их поле остаются сложными для гостей.
Последние встречи:
- «Арсенал» 5:0 «Челси»
- «Челси» 2:2 «Арсенал»
- «Арсенал» 3:1 «Челси»
- «Челси» 0:1 «Арсенал»
- «Челси» 2:4 «Арсенал»
Статистика
«Челси»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
«Арсенал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без побед в Премьер-лиге: 3 матча
Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»
Матч обещает быть упорным и результативным. «Челси» находится в более стабильной форме и играет на своeм поле, что даeт им преимущество. У «Арсенала» продолжаются проблемы с результативностью, а также нестабильная игра в обороне, что может сыграть против них. «Челси» способен использовать свои сильные стороны и добиться минимальной победы, особенно на фоне своей хорошей формы в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа Челси – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Челси за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Челси» в напряжeнном и результативном матче.
Рекомендация: 2:1 в пользу Челси за 9.00.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽