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  • «Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 18:20
Челси
10.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
70' П. Нету
60' Г. Мартинелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
(К) ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
20
Мадуэке
11
Джексон
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
8
Количество передач
415
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
1.3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Арсенал»

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси
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