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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»