10.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
20
Мадуэке
11
Джексон
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
8
Количество передач
415
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
1.3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенала», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»