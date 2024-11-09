В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 19:30 по мск в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Динамо» и «Пари НН».

«Динамо»

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице с 27 очками после 14 матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 3 поражения, разница мячей +12 (28 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

«Пари НН»

Команда находится на 9-й позиции в турнирной таблице с 15 очками после 14 матчей. У «Пари НН» 4 победы, 3 ничьих и 7 поражений, разница мячей -10 (14 забито, 24 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Динамо» – «Пари НН»

Москвичи ведут борьбу за место в тройке лидеров и в целом довольно стабильно проводят первую половину сезона. Нижегородцы обитают в середине турнирной таблицы, впрочем, команда Виктора Гончаренко способна удивить и отобрать очки у хозяев поля. Подстрахуемся и поставим на победу «Динамо» или ничью (1.08).

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