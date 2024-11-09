В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 19:30 по мск в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Динамо» и «Пари НН».
«Динамо»
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице с 27 очками после 14 матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 3 поражения, разница мячей +12 (28 забито, 16 пропущено). Последние три игры:
- 05.11.24 «Динамо» – «Локомотив» 1:2;
- 01.11.24 «Динамо» – «Ростов» 1:1;
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» 3:4.
«Пари НН»
Команда находится на 9-й позиции в турнирной таблице с 15 очками после 14 матчей. У «Пари НН» 4 победы, 3 ничьих и 7 поражений, разница мячей -10 (14 забито, 24 пропущено). Последние три игры:
- 03.11.24 «Ахмат» – «Пари НН» 0:2;
- 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» 0:2;
- 23.10.24 «Краснодар» – «Пари НН» 1:2.
Очные встречи
- 08.09.24: «Пари НН» – «Динамо» 0:0;
- 21.04.24: «Пари НН» – «Динамо» 1:4;
- 02.11.23: «Динамо» – «Пари НН» 2:1.
Прогноз на матч «Динамо» – «Пари НН»
Москвичи ведут борьбу за место в тройке лидеров и в целом довольно стабильно проводят первую половину сезона. Нижегородцы обитают в середине турнирной таблицы, впрочем, команда Виктора Гончаренко способна удивить и отобрать очки у хозяев поля. Подстрахуемся и поставим на победу «Динамо» или ничью (1.08).
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