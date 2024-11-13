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    • Мостовой – о выигрыше «Динамо» у «Пари НН»: «Где Царь – там победа, приглашайте»

    Мостовой – о выигрыше «Динамо» у «Пари НН»: «Где Царь – там победа, приглашайте»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что игра «Динамо» с «Пари НН» (3:1) в 15-м туре РПЛ стала одной из лучших для бело-голубых в сезоне. Он проходит стажировку в столичном клубе и посетил стадион во время встречи.

    «Стажировка в «Динамо» почти закончилась, у ребят 3–4 дня выходных из‑за матча сборных. Мы завтра созвонимся, я могу прийти. Надо попасть в график. Все необходимые занятия я посетил, я прошел курс за 3–4 дня. «Динамо» пригласило меня на футбол и сыграло одну из лучших игр. Я им сказал: «Где Царь – там победа, приглашайте», – сказал Мостовой.

    • Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.
    • В октябре «Спартак» отменил необходимую специалисту стажировку.
    • Мостовой начал стажироваться в «Динамо» с 6 ноября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    neim
    1731504693
    Позвони в Ахмат и Оренбург, они в очередь за тобой выстроятся ))).
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    САДЫЧОК
    1731505228
    Где Мостовой- там вылет Сельты во 2 дивизион!
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    Cleaner
    1731506293
    Динамо, оказывается выиграло не потому, что там игроки и тренер сильные, а ПОТОМУ, что в команде ******ый Мостовой ошивается! ФК Динамо, гоните вы этого царька из команды метлой поганой!!!...(((
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