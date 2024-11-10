Мостовой связал победу «Динамо» над «Пари НН» со своей стажировкой: «Тоже поколдовал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итог стажировки в «Динамо».

«Стажировка в «Динамо» завершена, очень благодарен клубу. Я был рад, что меня пригласили на игру против «Пари НН» (3:1), не зря, как оказалось, помимо победы была хорошая игра со стороны «Динамо», множество моментов, атак; тоже, так скажем, поколдовал.

Главный плюс стажировки в том, что футбольные люди встретились, пообщались, получили друг от друга положительные эмоции. В футболе все давно придумано, это не наука.

Спасибо [председателю совета директоров бело-голубых] Дмитрию [Гафину], мы общались вчера и сегодня, мне все понравилось. Была дружественная обстановка, все хорошо.

Благодарен «Динамо» за приглашение на стажировку и на матчи, получился хороший результат на игре, нужно всегда отвечать добром на добро, поэтому буду рад еще раз прийти на игру бело-голубых. Пока не известно, когда пройду аттестацию, все по-разному, в этом году должна завершиться учеба», – сказал Мостовой.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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