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  • Мостовой связал победу «Динамо» над «Пари НН» со своей стажировкой: «Тоже поколдовал»

Мостовой связал победу «Динамо» над «Пари НН» со своей стажировкой: «Тоже поколдовал»

10 ноября 2024, 12:49
5

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итог стажировки в «Динамо».

«Стажировка в «Динамо» завершена, очень благодарен клубу. Я был рад, что меня пригласили на игру против «Пари НН» (3:1), не зря, как оказалось, помимо победы была хорошая игра со стороны «Динамо», множество моментов, атак; тоже, так скажем, поколдовал.

Главный плюс стажировки в том, что футбольные люди встретились, пообщались, получили друг от друга положительные эмоции. В футболе все давно придумано, это не наука.

Спасибо [председателю совета директоров бело-голубых] Дмитрию [Гафину], мы общались вчера и сегодня, мне все понравилось. Была дружественная обстановка, все хорошо.

Благодарен «Динамо» за приглашение на стажировку и на матчи, получился хороший результат на игре, нужно всегда отвечать добром на добро, поэтому буду рад еще раз прийти на игру бело-голубых. Пока не известно, когда пройду аттестацию, все по-разному, в этом году должна завершиться учеба», – сказал Мостовой.

  • Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.
  • Ранее ему отказал «Спартак».
  • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мостовой Александр
Комментарии (5)
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neim
1731235796
Б...ь, стажировки три дня, а гонево на Бомбардире еже пол года !!! (((
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DeStar
1731236919
а че стажировка = пару дней приезда?) не знал
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...уефан
1731237068
...и всё!?)...
Ответить
ЗаЖиМ
1731241712
Санёк, как же ты ...бал!
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serglider
1731243639
То что Санек роет копытом землю, уже похвально! Думаю не за горами, что какой-то клуб пригласит его на должность тренера. Правда если Саня будет воротить нос и ждать жирного предложения от клубов из первой пятерки РПЛ, вопрос его трудоустройства может затянуться на годы))) Если будет рассматривать ВСЕ предложенные варианты, то трудоустроится уже в этом сезоне. А там будем посмотреть что он и как себя проявит.
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