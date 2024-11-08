В пятницу, 8 ноября, в 18-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Сочи». Матч пройдет в Волгограде, начало – в 19:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева находится на 10-й позиции в Первой лиге, набрав 22 очка. «Ротор» добыл 5 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 12:13.

Последние результаты «Ротор»:

02.11.24 «Енисей» – «Ротор» – 0:2 Первая лига;

27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0 Первая лига;

19.10.24 «Ротор» – КАМАЗ – 1:0 Первая лига.

«Сочи»

«Сочи» набрал 27 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 27:18.

Предыдущие результаты «Сочи»:

03.11.24. «Сочи» – «Нефтехимик» – 3:2 Первая лига;

30.10.24 «Сочи» – «Спартак» Кострома – 2:2, пен. 4:2 Кубок России;

27.10.24 КАМАЗ – «Сочи» – 1:0 Первая лига.

Очные встречи

14.09.24 «Сочи» – «Ротор» – 0:0 Первая лига;

07.05.21 «Сочи» – «Ротор» – 2:1 РПЛ;

22.08.20 «Ротор» – «Сочи» – 1:2 РПЛ;

14.11.18 «Сочи» – «Ротор» – 4:2 Первая лига;

04.08.18 «Ротор» – «Сочи» – 1:1 Первая лига.

Прогноз на матч «Ротор» – «Сочи»

«Сочи» давно не проигрывал «Ротору» в очных встречах. Полагаем, что эта традиция продолжится. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.55.

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