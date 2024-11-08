Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Ротор» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 17:50
Ротор
08.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
78' Т. Касимов
35' К. Никитин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Плиев
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
4-2-2-2
35
Дегтев
4
Литвинов
39
Маслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Мелешин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
10
Морозов
22
Завезен
22
Завезен
10
Морозов
32
Соколов
31
Касимов
31
Касимов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
39
Маслов
28
Магаль
28
Магаль
39
Маслов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Ротор
Сочи
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ротор - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Сочи», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Сочи»

«Ротор» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Ротор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+