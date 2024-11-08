08.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Первая лига, 18 тур
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Плиев
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
4-2-2-2
35
Дегтев
4
Литвинов
39
Маслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Мелешин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
10
Морозов
22
Завезен
22
Завезен
10
Морозов
32
Соколов
31
Касимов
31
Касимов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
39
Маслов
28
Магаль
28
Магаль
39
Маслов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Ротор
Сочи
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ротор - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Сочи», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Сочи»
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Источник: «Бомбардир»