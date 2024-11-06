7 ноября на «Болт Арене» пройдет матч третьего тура Лиги Конференций между ХИК и «Олимпией». Встреча обещает быть напряженной, поскольку обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе, однако «Олимпия» сейчас находится в более сильной форме.
ХИК
ХИК показывает не самые лучшие результаты в атаке, забив лишь один гол за последние пять игр. Команда с трудом преодолевает оборону соперников и при этом пропустила шесть голов за этот же период. Недавняя победа над «Динамо Минск» (1:0) добавляет уверенности, но при этом не демонстрирует стабильности. ХИК проигрывает в большинстве последних встреч на домашнем поле, что может стать проблемой в матче против более атакующего соперника.
Последние матчи ХИК:
«Олимпия»
«Олимпия» демонстрирует отличную форму, выиграв последние пять матчей. Команда отличается высокой результативностью и способна удерживать свои ворота в безопасности. В предыдущем туре Лиги Конференций «Олимпия» обыграла «ЛАСК» со счетом 2:0. В последних пяти играх клуб забил девять голов и пропустил лишь один. Сильная атака и надежная защита «Олимпии» дают ей серьезные шансы на успех в предстоящем матче.
Последние матчи «Олимпия»:
- «Целе» 0:1 «Олимпия»
- «Радомле» 1:2 «Олимпия»
- «Олимпия» 3:0 «Домжале»
- «Олимпия» 2:0 «ЛАСК»
- «Нафта 1903» 0:1 «Олимпия»
Личные встречи
История очных встреч показывает значительное преимущество «Олимпии»: в двух играх между командами в 2018 году она одержала уверенные победы с результатами 4:1 и 3:0. Эти данные могут усилить моральный настрой гостей, учитывая их нынешнюю форму.
Последние встречи:
- ХИК 1:4 «Олимпия»
- «Олимпия» 3:0 ХИК
Статистика
ХИК
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
«Олимпия»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия побед: 5 матчей подряд
Прогноз на матч ХИК – «Олимпия»
С учетом текущей формы и результативности, «Олимпия» выглядит явным фаворитом. Команда показывает стабильную игру как в атаке, так и в защите, что позволяет прогнозировать ее победу. ХИК вряд ли сможет сдержать давление гостей, особенно учитывая свои проблемы в обороне и слабую результативность в последних матчах.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Олимпия» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Олимпия» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей с минимальным счетом.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Олимпия» за 7.50.
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