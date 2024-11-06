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    • Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «Маккаби», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «Маккаби», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на «Йохан Кройфф Арене» амстердамский «Аякс» примет израильский «Маккаби» в 4-м туре Лиги Европы. «Аякс» находится в отличной форме и стремится к победе, чтобы закрепиться на вершине группы, тогда как «Маккаби» нуждается в очках, чтобы избежать досрочного вылета из турнира.

    «Аякс»

    «Аякс» занимает 4-е место в турнире с 7 очками и идет без поражений в последних девяти матчах Лиги Европы. Команда уверенно победила «Карабах» (3:0) в прошлом туре и продолжает демонстрировать высокий уровень игры в атаке. Лидером нападения является Чуба Акпом, забивший 6 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Аякс» забил 13 голов (в среднем 2.6 за матч) и пропустил 5, что подчеркивает как силу их атаки, так и уязвимость в обороне. На домашнем поле они выглядят особенно уверенно и будут стремиться продлить серию побед.

    Последние матчи «Аякса»:

    «Маккаби»

    «Маккаби» пока не набрал очков и идет на 34-м месте в Лиге Европы, проиграв три последних матча, включая недавнее поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). Дор Тургеман, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 12 матчах, и на него ляжет основная нагрузка в атаке. За последние пять матчей «Маккаби» забил 6 голов и пропустил 7 (в среднем 1.4 гола за игру), что свидетельствует о проблемах в обороне. Недавние поражения в национальном чемпионате также указывают на трудности, с которыми команда сталкивается в данный момент.

    Последние матчи «Маккаби»:

    • «Маккаби» 0:1 «Ирони» (Премьер-лига)
    • «Бейтар» 3:1 «Маккаби» (Премьер-лига)
    • «Маккаби» 1:2 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
    • «Маккаби» 2:0 «Маккаби Хайфа» (Премьер-лига)
    • «Маккаби Нетанья» 1:2 «Маккаби» (Премьер-лига)

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в Лиге чемпионов в 2004 году. «Аякс» одержал уверенную победу дома (3:0), но уступил в ответном матче на выезде (1:2). Этот баланс может сыграть в пользу «Аякса», особенно учитывая их текущую форму на домашнем поле.

    Статистика

    «Аякс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 6 матчей

    «Маккаби»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия поражений в Лиге Европы: 3 матча

    Прогноз на матч «Аякс» – «Маккаби»

    С учетом текущей формы и атакующей мощи «Аякс» является фаворитом на своем поле. В то же время «Маккаби» демонстрирует уязвимость в обороне, что может позволить хозяевам доминировать и создавать голевые моменты. «Аякс», вероятно, продлит свою победную серию, но при этом «Маккаби» может ответить хотя бы одним забитым мячом, учитывая результаты обеих команд в последних играх.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аякса» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аякса» с форой (-1.5) за коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – победа «Аякса» со счетом 3:1, учитывая атакующую силу хозяев и уязвимость гостей в обороне.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аякса» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:14
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