7 ноября на «Йохан Кройфф Арене» амстердамский «Аякс» примет израильский «Маккаби» в 4-м туре Лиги Европы. «Аякс» находится в отличной форме и стремится к победе, чтобы закрепиться на вершине группы, тогда как «Маккаби» нуждается в очках, чтобы избежать досрочного вылета из турнира.

«Аякс»

«Аякс» занимает 4-е место в турнире с 7 очками и идет без поражений в последних девяти матчах Лиги Европы. Команда уверенно победила «Карабах» (3:0) в прошлом туре и продолжает демонстрировать высокий уровень игры в атаке. Лидером нападения является Чуба Акпом, забивший 6 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Аякс» забил 13 голов (в среднем 2.6 за матч) и пропустил 5, что подчеркивает как силу их атаки, так и уязвимость в обороне. На домашнем поле они выглядят особенно уверенно и будут стремиться продлить серию побед.

Последние матчи «Аякса»:

«Маккаби»

«Маккаби» пока не набрал очков и идет на 34-м месте в Лиге Европы, проиграв три последних матча, включая недавнее поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). Дор Тургеман, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 12 матчах, и на него ляжет основная нагрузка в атаке. За последние пять матчей «Маккаби» забил 6 голов и пропустил 7 (в среднем 1.4 гола за игру), что свидетельствует о проблемах в обороне. Недавние поражения в национальном чемпионате также указывают на трудности, с которыми команда сталкивается в данный момент.

Последние матчи «Маккаби»:

Личные встречи

Команды встречались дважды в Лиге чемпионов в 2004 году. «Аякс» одержал уверенную победу дома (3:0), но уступил в ответном матче на выезде (1:2). Этот баланс может сыграть в пользу «Аякса», особенно учитывая их текущую форму на домашнем поле.

Статистика

«Аякс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 6 матчей

«Маккаби»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений в Лиге Европы: 3 матча

Прогноз на матч «Аякс» – «Маккаби»

С учетом текущей формы и атакующей мощи «Аякс» является фаворитом на своем поле. В то же время «Маккаби» демонстрирует уязвимость в обороне, что может позволить хозяевам доминировать и создавать голевые моменты. «Аякс», вероятно, продлит свою победную серию, но при этом «Маккаби» может ответить хотя бы одним забитым мячом, учитывая результаты обеих команд в последних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аякса» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аякса» с форой (-1.5) за коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – победа «Аякса» со счетом 3:1, учитывая атакующую силу хозяев и уязвимость гостей в обороне.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аякса» за коэффициент 9.00

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!