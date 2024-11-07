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  • «Аякс» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Аякс» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Аякс
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
5 : 0
Завершен
Маккаби
14' Б. Траоре 27' К. Тэйлор 39' М. Годтс 61' Б. Бробби 69' К. Фитц-Джим
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
24
Ругани
21
Хато
6
Гаеи
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-3-1-3
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
6
Асанте
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
36
Каничовски
19
99
Тургеман
11
Йехезкель
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
11
Йехезкель
13
Давидзаде
13
Давидзаде
11
Йехезкель
36
Каничовски
8
ван Овереем
8
ван Овереем
36
Каничовски
99
Тургеман
7
Захави
7
Захави
99
Тургеман
Остались в запасе
Аякс
Маккаби
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Аякс - Маккаби
3
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
659
398
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Маккаби», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Маккаби»

«Аякс» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Аякс
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