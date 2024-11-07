07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
24
Ругани
21
Хато
6
Гаеи
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-3-1-3
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
6
Асанте
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
36
Каничовски
19
99
Тургеман
11
Йехезкель
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
11
Йехезкель
13
Давидзаде
13
Давидзаде
11
Йехезкель
36
Каничовски
8
ван Овереем
8
ван Овереем
36
Каничовски
99
Тургеман
7
Захави
7
Захави
99
Тургеман
Остались в запасе
Аякс
Маккаби
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Аякс - Маккаби
3
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
659
398
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Маккаби», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»