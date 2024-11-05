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    • Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Ред Булл», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Ред Булл», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет матч Лиги чемпионов, где местный «Фейеноорд» примет австрийский «Ред Булл». У обеих команд противоположные результаты в турнире: «Фейеноорд» уверенно набрал 6 очков, а «Ред Булл» пока остается без побед.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» демонстрирует мощную атакующую игру, забив 13 голов за последние 5 матчей. Подопечные Энтони Миламбо, главного бомбардира команды с 6 голами, стабильно находят ключи к обороне соперников. Последняя победа над «Бенфикой» (3:1) еще раз показала, что голландский клуб силен в нападении, хотя и нередко допускает ошибки в обороне, пропуская в каждом из трех матчей Лиги чемпионов. На своем поле «Фейеноорд» будет стремиться продолжить победную серию и улучшить положение в турнирной таблице.

    Последние матчи «Фейеноорда»:

    «Ред Булл»

    «Ред Булл» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пока не набрал ни одного очка. После трех туров команда не может найти свою игру, хотя и забивает в каждом из последних матчей турнира. Несмотря на успешные выступления в местных турнирах и недавнюю сухую ничью с «ГАК», на международной арене австрийскому клубу сложно удерживать свои ворота в безопасности. Главная ударная сила – Карим Конате с 6 голами, однако и его результативности недостаточно, чтобы компенсировать слабости в обороне.

    Последние матчи «Ред Булла»:

    Личные встречи

    Ранее «Фейеноорд» и «Ред Булл» встречались лишь в товарищеских матчах, где обменивались победами. Последняя игра в 2022 году завершилась победой «Фейеноорда» со счетом 2:1, что показывает готовность обеих команд к открытому футболу и высокую вероятность голов с обеих сторон.

    Последние встречи:

    • «Ред Булл» 1:2 «Фейеноорд»
    • «Ред Булл» 3:1 «Фейеноорд»

    Статистика

    «Фейеноорд»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 8 из 10 матчей

    «Ред Булл»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия поражений в Лиге чемпионов: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Ред Булл»

    Ожидается, что «Фейеноорд» продемонстрирует свой атакующий потенциал и добьется очередной победы, особенно учитывая слабую форму «Ред Булла» в Лиге чемпионов. При этом гости также способны отличиться, учитывая их способность забивать в последних встречах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Фейеноорда» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный счет матча – 2:1 в пользу «Фейеноорда».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фейеноорда» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:05
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