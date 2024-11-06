06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Буэно
18
Траунер
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Иванушец
15
Осман
3-2-2-1-2
28
Бласвих
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
33
Капалдо
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
45
Нене
2
Ньивкоп
5
Смал
5
Смал
2
Ньивкоп
23
Тимбер
3
Белен
3
Белен
23
Тимбер
17
Иванушец
8
Захиэль
8
Захиэль
17
Иванушец
3
Лотомба
18
18
3
Лотомба
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
29
Гурна
27
Гиндо
27
Гиндо
29
Гурна
33
Капалдо
39
Моргалла
39
Моргалла
33
Капалдо
45
Нене
49
Йео
49
Йео
45
Нене
19
Конате
14
Дагхим
14
Дагхим
19
Конате
Остались в запасе
Фейеноорд
Зальцбург
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Фейеноорд - Зальцбург
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
3
Количество передач
542
405
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Зальцбурга», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»