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  • «Фейеноорд» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Фейеноорд» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Фейеноорд
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
81' А. Хадж Мусса
45+2' К. Конате 58' К. Конате 86' Д. Гиндо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
33
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Фейеноорд
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Зальцбург
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Oliver Lukić
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Буэно
18
Траунер
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Иванушец
15
Осман
3-2-2-1-2
28
Бласвих
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
33
Капалдо
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
45
Нене
2
Ньивкоп
5
Смал
5
Смал
2
Ньивкоп
23
Тимбер
3
Белен
3
Белен
23
Тимбер
17
Иванушец
8
Захиэль
8
Захиэль
17
Иванушец
3
Лотомба
18
18
3
Лотомба
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
29
Гурна
27
Гиндо
27
Гиндо
29
Гурна
33
Капалдо
39
Моргалла
39
Моргалла
33
Капалдо
45
Нене
49
Йео
49
Йео
45
Нене
19
Конате
14
Дагхим
14
Дагхим
19
Конате
Остались в запасе
Фейеноорд
Зальцбург
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Фейеноорд - Зальцбург
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
3
Количество передач
542
405
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Зальцбурга», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Зальцбург»

«Фейеноорд» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Фейеноорд
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