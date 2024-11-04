5 ноября на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» примет туринский «Ювентус» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Обе команды набрали по 6 очков после трех туров и стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице.

«Лилль» показывает уверенную игру как в национальных, так и в международных турнирах. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, что демонстрирует стабильность. В последней игре Лиги чемпионов «Лилль» одержал впечатляющую победу над «Атлетико» со счeтом 3:1. Лучший бомбардир клуба, Джонатан Дэвид, с 10 голами в 13 матчах, представляет собой угрозу для любой обороны. Команда отличается надежной защитой, пропуская всего 0.60 гола за игру в последних пяти матчах, что свидетельствует о высокой организованности обороны.

Последние матчи «Лилля»:

«Ювентус» переживает нестабильный период, несмотря на общую способность команды зарабатывать очки. Туринцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей, однако в Лиге чемпионов их последняя игра против «Штутгарта» завершилась неожиданным поражением 0:1. Душан Влахович, забивший 8 голов в 14 матчах, является ключевым игроком атаки. В последних пяти матчах «Ювентус» забил 9 голов, но их защита не отличается надежностью, пропуская в среднем 1.40 гола за игру.

Последние матчи «Ювентуса»:

Личные встречи

«Лилль» и «Ювентус» ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет дополнительную интригу и тактическую неопределенность к предстоящему противостоянию.

Статистика

«Лилль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 8 матчей

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без поражений: 13 из 15 матчей

Прогноз на матч «Лилль» – «Ювентус»

Обе команды демонстрируют солидную игру в атаке и способны создавать моменты у ворот соперника. Учитывая форму «Лилля» на своем поле и нестабильность обороны «Ювентуса», можно ожидать напряженный матч с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Победа «Лилля» или ничья (1X) – коэффициент 1.65

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лилля» за коэффициент 9.00.

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