05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-2-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
21
Андре
7
Гомес
11
Сахрауи
32
Буадди
27
Жегрова
15
Дэвид
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
32
Кабаль
37
Савона
37
Савона
32
Кабаль
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
28
Влахович
22
Веа
22
Веа
28
Влахович
Остались в запасе
Лилль
Ювентус
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лилль - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
6
Офсайды
0
3
Количество передач
331
624
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ювентуса», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»