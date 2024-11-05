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  • «Лилль» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Лилль» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Лилль
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
27' Д. Дэвид
60' Д. Влахович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
33
Лилиан Баре
ОП
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
21
Андре
7
Гомес
11
Сахрауи
32
Буадди
27
Жегрова
15
Дэвид
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
32
Кабаль
37
Савона
37
Савона
32
Кабаль
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
28
Влахович
22
Веа
22
Веа
28
Влахович
Остались в запасе
Лилль
Ювентус
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лилль - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
6
Офсайды
0
3
Количество передач
331
624
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ювентуса», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ювентус»

«Лилль» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Лилль
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