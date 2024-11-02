3 ноября на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Бетис» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Ожидается интересное противостояние между двумя командами, находящимися в хорошем игровом тонусе.
«Атлетик»
«Атлетик» занимает 5-е место с 18 очками. Команда играет уверенно, особенно на домашнем стадионе, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Ойан Сансет ведет атаку «Атлетика», забив 5 голов в 11 играх. Команда демонстрирует отличную оборону, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч за последние 5 игр.
Последние матчи «Атлетика»:
- «Мальорка» 0:0 «Атлетик»
- «Атлетик» 1:0 «Славия» (Лига Европы)
- «Атлетик» 4:1 «Эспаньол»
- «Жирона» 2:1 «Атлетик»
- «Атлетик» 2:0 «АЗ Алкмар» (Лига Европы)
«Бетис»
«Бетис» набрал 18 очков и занимает 6-е место. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в гостях в Ла Лиге. Джовани Ло Чельсо продолжает демонстрировать высокую результативность, забив 5 голов в 6 матчах. В последних 5 играх «Бетис» забил 10 голов и пропустил 4. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в 5 из 7 последних игр.
Последние матчи «Бетиса»:
- «Хевора» 1:6 «Бетис» (Кубок)
- «Бетис» 1:0 «Атлетико»
- «Бетис» 1:1 «Копенгаген» (Лига Конференций)
- «Осасуна» 1:2 «Бетис»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
Личные встречи
«Атлетик» традиционно успешно выступает против «Бетиса» на своем поле, не проигрывая в 10 из 12 последних домашних встреч. Последняя игра в августе 2023 года завершилась победой «Атлетика» со счетом 4:2. «Бетис» все же способен удивлять: они выиграли матч в феврале 2024 года на своем поле со счетом 3:1.
Последние встречи:
- «Бетис» 3:1 «Атлетик»
- «Атлетик» 4:2 «Бетис»
- «Атлетик» 0:1 «Бетис»
Статистика
«Атлетик»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия забитых голов: 4 матча подряд
«Бетис»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия голов: забивает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Атлетик» – «Бетис»
Игра обещает быть напряженной, с множеством моментов у обеих команд. «Атлетик» дома играет надежно и стремится использовать поддержку болельщиков для укрепления своей позиции в топе. «Бетис» покажет сопротивление, но его оборона может допустить ошибки.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетика» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом формы обеих команд наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за 8.00.