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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Бетис», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Бетис», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Бетис» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Ожидается интересное противостояние между двумя командами, находящимися в хорошем игровом тонусе.

    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает 5-е место с 18 очками. Команда играет уверенно, особенно на домашнем стадионе, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Ойан Сансет ведет атаку «Атлетика», забив 5 голов в 11 играх. Команда демонстрирует отличную оборону, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч за последние 5 игр.

    Последние матчи «Атлетика»:

    «Бетис»

    «Бетис» набрал 18 очков и занимает 6-е место. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в гостях в Ла Лиге. Джовани Ло Чельсо продолжает демонстрировать высокую результативность, забив 5 голов в 6 матчах. В последних 5 играх «Бетис» забил 10 голов и пропустил 4. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в 5 из 7 последних игр.

    Последние матчи «Бетиса»:

    Личные встречи

    «Атлетик» традиционно успешно выступает против «Бетиса» на своем поле, не проигрывая в 10 из 12 последних домашних встреч. Последняя игра в августе 2023 года завершилась победой «Атлетика» со счетом 4:2. «Бетис» все же способен удивлять: они выиграли матч в феврале 2024 года на своем поле со счетом 3:1.

    Последние встречи:

    • «Бетис» 3:1 «Атлетик»
    • «Атлетик» 4:2 «Бетис»
    • «Атлетик» 0:1 «Бетис»

    Статистика

    «Атлетик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    «Бетис»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия голов: забивает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Бетис»

    Игра обещает быть напряженной, с множеством моментов у обеих команд. «Атлетик» дома играет надежно и стремится использовать поддержку болельщиков для укрепления своей позиции в топе. «Бетис» покажет сопротивление, но его оборона может допустить ошибки.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетика» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы обеих команд наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:47
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