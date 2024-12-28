Стало известно, какой клуб заработает больше всех за участие в клубном ЧМ

Опубликована информация о финансовом вознаграждении клубов-участников клубного чемпионата мира 2025 года.
При определении выплат учитываются коэффициенты в рейтинге УЕФА, маркетинговая ценность клуба и рыночная цена телевизионных прав.
Больше всех заработает «Реал» – от 30 до 100 миллионов евро:
- 30 млн – за выступления на групповой стадии;
- 35 млн – в случае победы во всех матчах на этом этапе турнира;
- 60 млн – в случае выхода в полуфинал КЧМ;
- 80 млн – в случае выхода в финал КЧМ;
- 100 млн – в случае выигранного трофея.