Стало известно, какой клуб заработает больше всех за участие в клубном ЧМ

Опубликована информация о финансовом вознаграждении клубов-участников клубного чемпионата мира 2025 года.

При определении выплат учитываются коэффициенты в рейтинге УЕФА, маркетинговая ценность клуба и рыночная цена телевизионных прав.

Больше всех заработает «Реал» – от 30 до 100 миллионов евро: