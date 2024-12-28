Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, какой клуб заработает больше всех за участие в клубном ЧМ

    Стало известно, какой клуб заработает больше всех за участие в клубном ЧМ

    Опубликована информация о финансовом вознаграждении клубов-участников клубного чемпионата мира 2025 года.

    При определении выплат учитываются коэффициенты в рейтинге УЕФА, маркетинговая ценность клуба и рыночная цена телевизионных прав.

    Больше всех заработает «Реал» – от 30 до 100 миллионов евро:

    • 30 млн – за выступления на групповой стадии;
    • 35 млн – в случае победы во всех матчах на этом этапе турнира;
    • 60 млн – в случае выхода в полуфинал КЧМ;
    • 80 млн – в случае выхода в финал КЧМ;
    • 100 млн – в случае выигранного трофея.

    Новости по теме
    Новый топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt 1
    Экс-скаут «Реала» назвал сумму, за которую клуб готов продать Винисиуса
    «Реал» следит за тремя центральными защитниками 1
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JIEGEHDA
    1735394100
    Ну так если победить все матчи и выиграть трофей то суммируется и получается там 300+ лямов евро за турнир
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 