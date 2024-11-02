3 ноября на «Олд Траффорд» состоится захватывающий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице и не потерять важные очки.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» переживает непростую серию в Премьер-лиге, занимая 14-е место с 11 очками после 9 туров. Несмотря на слабые результаты, команда обладает потенциалом в атаке: в последних пяти матчах было забито 9 голов. Алехандро Гарначо с 6 голами в 15 матчах – главный бомбардир команды. В то же время оборона оставляет желать лучшего, пропустив 6 голов за последние пять встреч. Дома «Юнайтед» играет с переменным успехом, хотя недавняя победа над «Лестером» (5:2) в Кубке лиги может послужить толчком для восстановления уверенности.
Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:
- «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер» (Кубок лиги)
- «Вест Хэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Фенербахче» 1:1 «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы)
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Брентфорд»
- «Астон Вилла» 0:0 «Манчестер Юнайтед»
«Челси»
«Челси» занимает 5-е место с 17 очками после 9 туров. Команда стабильно забивает, не уходит без гола в 8 последних матчах Премьер-лиги. Кристофер Нкунку, с 8 голами в активе, играет важнейшую роль в атаке. В последних пяти матчах «Челси» забил 8 голов, но также пропустил 7, что указывает на определенные уязвимости в защите. На выезде команда показывает уверенные результаты, одержав победу в Лиге конференций над «Панатинаикосом» (4:1).
Последние матчи «Челси»:
- «Ньюкасл» 2:0 «Челси» (Кубок лиги)
- «Челси» 2:1 «Ньюкасл»
- «Панатинаикос» 1:4 «Челси» (Лига конференций)
- «Ливерпуль» 2:1 «Челси»
- «Челси» 1:1 «Ноттингем Форест»
Личные встречи
В последних личных встречах «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество, выиграв два из трех предыдущих матчей. «Челси» также показал себя достойным соперником, одержав победу в одной из последних встреч с высокими результатами.
Последние встречи:
- «Челси» 4:3 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Челси»
- «Манчестер Юнайтед» 4:1 «Челси»
Статистика
«Манчестер Юнайтед»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 4 матча подряд
«Челси»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия голов: 8 матчей подряд
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»
Ожидается упорное противостояние, где обе команды постараются использовать свои сильные стороны в атаке. Учитывая текущую форму, матч может закончиться результативной ничьей или минимальной победой одной из команд. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учетом игровой формы и результативности обеих команд наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами.
Рекомендация: 2:2 за 10.00.