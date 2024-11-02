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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на «Олд Траффорд» состоится захватывающий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице и не потерять важные очки.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» переживает непростую серию в Премьер-лиге, занимая 14-е место с 11 очками после 9 туров. Несмотря на слабые результаты, команда обладает потенциалом в атаке: в последних пяти матчах было забито 9 голов. Алехандро Гарначо с 6 голами в 15 матчах – главный бомбардир команды. В то же время оборона оставляет желать лучшего, пропустив 6 голов за последние пять встреч. Дома «Юнайтед» играет с переменным успехом, хотя недавняя победа над «Лестером» (5:2) в Кубке лиги может послужить толчком для восстановления уверенности.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    «Челси»

    «Челси» занимает 5-е место с 17 очками после 9 туров. Команда стабильно забивает, не уходит без гола в 8 последних матчах Премьер-лиги. Кристофер Нкунку, с 8 голами в активе, играет важнейшую роль в атаке. В последних пяти матчах «Челси» забил 8 голов, но также пропустил 7, что указывает на определенные уязвимости в защите. На выезде команда показывает уверенные результаты, одержав победу в Лиге конференций над «Панатинаикосом» (4:1).

    Последние матчи «Челси»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество, выиграв два из трех предыдущих матчей. «Челси» также показал себя достойным соперником, одержав победу в одной из последних встреч с высокими результатами.

    Последние встречи:

    • «Челси» 4:3 «Манчестер Юнайтед»
    • «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Челси»
    • «Манчестер Юнайтед» 4:1 «Челси»

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    «Челси»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия голов: 8 матчей подряд

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    Ожидается упорное противостояние, где обе команды постараются использовать свои сильные стороны в атаке. Учитывая текущую форму, матч может закончиться результативной ничьей или минимальной победой одной из команд. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом игровой формы и результативности обеих команд наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:27
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