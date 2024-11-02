3 ноября на «Олд Траффорд» состоится захватывающий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице и не потерять важные очки.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» переживает непростую серию в Премьер-лиге, занимая 14-е место с 11 очками после 9 туров. Несмотря на слабые результаты, команда обладает потенциалом в атаке: в последних пяти матчах было забито 9 голов. Алехандро Гарначо с 6 голами в 15 матчах – главный бомбардир команды. В то же время оборона оставляет желать лучшего, пропустив 6 голов за последние пять встреч. Дома «Юнайтед» играет с переменным успехом, хотя недавняя победа над «Лестером» (5:2) в Кубке лиги может послужить толчком для восстановления уверенности.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

«Челси»

«Челси» занимает 5-е место с 17 очками после 9 туров. Команда стабильно забивает, не уходит без гола в 8 последних матчах Премьер-лиги. Кристофер Нкунку, с 8 голами в активе, играет важнейшую роль в атаке. В последних пяти матчах «Челси» забил 8 голов, но также пропустил 7, что указывает на определенные уязвимости в защите. На выезде команда показывает уверенные результаты, одержав победу в Лиге конференций над «Панатинаикосом» (4:1).

Последние матчи «Челси»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество, выиграв два из трех предыдущих матчей. «Челси» также показал себя достойным соперником, одержав победу в одной из последних встреч с высокими результатами.

Последние встречи:

Статистика

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 4 матча подряд

«Челси»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия голов: 8 матчей подряд

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Ожидается упорное противостояние, где обе команды постараются использовать свои сильные стороны в атаке. Учитывая текущую форму, матч может закончиться результативной ничьей или минимальной победой одной из команд. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом игровой формы и результативности обеих команд наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами.

Рекомендация: 2:2 за 10.00.